Расстреляли эвакуационные авто: на Харьковщине нашли жертву оккупантов (фото)
На Харьковщине эксгумировали тело 37-летнего мужчины, который погиб при попытке выехать из оккупированного села в Изюмском районе.
«По предварительной версии следствия, 16 апреля жители села Спиваковка на трех автомобилях пытались эвакуироваться из зоны боевых действий. Одной машине удалось уехать, две другие российские военные расстреляли в упор при выезде из села. Предварительно, оккупанты вели обстрел из автоматического огнестрельного оружия — автоматов и пулеметов», — сообщили подробности трагедии в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Тело одной из жертв этого расстрела удалось обнаружить.
«6 ноября следственно-прокурорская группа в с. Спиваковка на Изюмщине эксгумировала труп 37-летнего мужчины — водителя одного из автомобилей, — отметили прокуроры. — При поверхностном осмотре трупа установлено 4 пулевых ранения: три в спину и еще одно в область таза. Тело погибшего мужчины направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы».
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По информации следствия, четыре человека выжили во время обстрела — их спасли жители села, вовремя оказав медицинскую помощь. Других жертв российских оккупантов еще устанавливают. Досудебное расследование проводят по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 10:17;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине эксгумировали тело 37-летнего мужчины, который погиб при попытке выехать из оккупированного села в Изюмском районе".