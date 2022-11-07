Расстреляли эвакуационные авто: на Харьковщине нашли жертву оккупантов (фото)

На Харьковщине эксгумировали тело 37-летнего мужчины, который погиб при попытке выехать из оккупированного села в Изюмском районе.

«По предварительной версии следствия, 16 апреля жители села Спиваковка на трех автомобилях пытались эвакуироваться из зоны боевых действий. Одной машине удалось уехать, две другие российские военные расстреляли в упор при выезде из села. Предварительно, оккупанты вели обстрел из автоматического огнестрельного оружия — автоматов и пулеметов», — сообщили подробности трагедии в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Тело одной из жертв этого расстрела удалось обнаружить.

«6 ноября следственно-прокурорская группа в с. Спиваковка на Изюмщине эксгумировала труп 37-летнего мужчины — водителя одного из автомобилей, — отметили прокуроры. — При поверхностном осмотре трупа установлено 4 пулевых ранения: три в спину и еще одно в область таза. Тело погибшего мужчины направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы».

По информации следствия, четыре человека выжили во время обстрела — их спасли жители села, вовремя оказав медицинскую помощь. Других жертв российских оккупантов еще устанавливают. Досудебное расследование проводят по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.