Розстріляли евакуаційні авто: на Харківщині знайшли жертву окупантів (фото)

На Харківщині ексгумували тіло 37-річного чоловіка, який загинув під час спроби виїхати з окупованого села в Ізюмському районі.

“За попередньою версією слідства, 16 квітня жителі села Співаківка на трьох автомобілях намагалися евакуюватися із зони бойових дій. Одній машині вдалося виїхати, дві інші російські військові розстріляли впритул при виїзді з села. Попередньо окупанти вели обстріл з автоматичної вогнепальної зброї — автоматів і кулеметів”, – повідомили подробиці трагедії в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Тіло однієї з жертв цього розстрілу вдалося виявити.

“6 листопада слідчо-прокурорська група у с. Співаківка на Ізюмщині ексгумувала труп 37-річного чоловіка — водія одного з автомобілів, – зазначили прокурори. – При поверхневому огляді трупа встановлено 4 кульові поранення: три в спину і ще одне в область тазу. Тіло загиблого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи”.

За інформацією слідства, четверо людей вижили під час обстрілу – їх врятували жителі села, вчасно надавши медичну допомогу. Інших жертв російських окупантів ще встановлюють. Досудове розслідування проводять за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.