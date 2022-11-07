Вез людям хлеб: на Харьковщине под обстрел попал гражданский

Об очередном пострадавшем от российского обстрела в Купянском районе на Харьковщине сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

«Час назад в Купянском районе российский снаряд попал в гражданский автомобиль, осуществлявший доставку хлеба в населенные пункты района. 45-летний водитель авто госпитализирован с ранениями», — написал Тимошенко в telegram.

Напомним, о ранении 45-летнего водителя в Купянском районе сообщал ранее глава ХОВА Олег Синегубов, однако, по информации полиции, упомянутое главой ХОВА происшествие случилось еще в воскресенье, 6 ноября. Мужчина просто возвращался домой, когда в его авто ударил противотанковый снаряд.