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Вез людям хлеб: на Харьковщине под обстрел попал гражданский

Происшествия 11:17   07.11.2022
Оксана Горун
Вез людям хлеб: на Харьковщине под обстрел попал гражданский

Об очередном пострадавшем от российского обстрела в Купянском районе на Харьковщине сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

«Час назад в Купянском районе российский снаряд попал в гражданский автомобиль, осуществлявший доставку хлеба в населенные пункты района. 45-летний водитель авто госпитализирован с ранениями», — написал Тимошенко в telegram.

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    • Напомним, о ранении 45-летнего водителя в Купянском районе сообщал ранее глава ХОВА Олег Синегубов, однако, по информации полиции, упомянутое главой ХОВА происшествие случилось еще в воскресенье, 6 ноября. Мужчина просто возвращался домой, когда в его авто ударил противотанковый снаряд.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 11:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об очередном пострадавшем от российского обстрела в Купянском районе на Харьковщине сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко".