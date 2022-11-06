Россияне обстреляли Харьковщину – и попали в автомобиль, водитель ранен
45-летний водитель, в автомобиль которого попал противотанковый снаряд, оказался в больнице, сообщила полиция Харьковской области.
6 ноября противотанковый снаряд попал в автомобиль 45-летнего жителя Купянского района. Мужчина возвращался домой. Он получил телесные повреждения, его доставили в больницу.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и собрала вещественные доказательства.
В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2022 в 20:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "45-летний водитель, в автомобиль которого попал противотанковый снаряд, оказался в больнице, сообщила полиция Харьковской области.".