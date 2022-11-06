Росіяни обстріляли Харківщину – і влучили в автомобіль, водія поранено

45-річний водій, в автомобіль якого потрапив протитанковий снаряд, опинився у лікарні, повідомила поліція Харківської області.

6 листопада протитанковий снаряд влучив в автомобіль 45-річного мешканця Куп’янського району. Чоловік їхав додому. Він отримав тілесні ушкодження та його доправили до лікарні.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зібрала речові докази.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.