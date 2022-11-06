Росіяни обстріляли Харківщину – і влучили в автомобіль, водія поранено
45-річний водій, в автомобіль якого потрапив протитанковий снаряд, опинився у лікарні, повідомила поліція Харківської області.
6 листопада протитанковий снаряд влучив в автомобіль 45-річного мешканця Куп’янського району. Чоловік їхав додому. Він отримав тілесні ушкодження та його доправили до лікарні.
Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зібрала речові докази.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Читайте також: На Харківщині ворог обстріляв Куп’янщину — Генштаб ЗСУ
Новини за темою:
Ви читали новину: «Росіяни обстріляли Харківщину – і влучили в автомобіль, водія поранено»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2022 в 20:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "45-річний водій, в автомобіль якого потрапив протитанковий снаряд, опинився у лікарні, повідомила поліція Харківської області.".