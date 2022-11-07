Один раненый — Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал об одном раненом за сутки — пострадал мужчина, в чей автомобиль попал противотанковый снаряд в Купянском районе.

«В Купянском районе российский противотанковый снаряд попал в гражданский автомобиль, ехавший по дороге между населенными пунктами. 45-летний водитель авто госпитализирован с ранениями», — написал в telegram Синегубов.

Фото с места этого ЧП 6 ноября опубликовали полицейские.

Кроме «прилета» в Купянском районе, стоившего здоровья гражданскому, Синегубов сообщил о том, что россияне продолжали обстреливать Чугуевский и Харьковский районы области из танков и артиллерии. В основном пострадали населенные пункты, расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ.

В том числе — Двуречная, где под обстрелом оказался частный сектор. В одном из домов случился пожар. Обошлось без пострадавших.