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Один раненый — Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины

Происшествия 09:50   07.11.2022
Оксана Горун
Один раненый — Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал об одном раненом за сутки — пострадал мужчина, в чей автомобиль попал противотанковый снаряд в Купянском районе.

«В Купянском районе российский противотанковый снаряд попал в гражданский автомобиль, ехавший по дороге между населенными пунктами. 45-летний водитель авто госпитализирован с ранениями», — написал в telegram Синегубов.

Фото с места этого ЧП 6 ноября опубликовали полицейские.

Кроме «прилета» в Купянском районе, стоившего здоровья гражданскому, Синегубов сообщил о том, что россияне продолжали обстреливать Чугуевский и Харьковский районы области из танков и артиллерии. В основном пострадали населенные пункты, расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ.

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    • В том числе — Двуречная, где под обстрелом оказался частный сектор. В одном из домов случился пожар. Обошлось без пострадавших.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 09:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал об одном раненом за сутки — пострадал мужчина, в чей автомобиль попал противотанковый снаряд в Купянском районе".