Один раненый — Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины
Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал об одном раненом за сутки — пострадал мужчина, в чей автомобиль попал противотанковый снаряд в Купянском районе.
«В Купянском районе российский противотанковый снаряд попал в гражданский автомобиль, ехавший по дороге между населенными пунктами. 45-летний водитель авто госпитализирован с ранениями», — написал в telegram Синегубов.
Фото с места этого ЧП 6 ноября опубликовали полицейские.
Кроме «прилета» в Купянском районе, стоившего здоровья гражданскому, Синегубов сообщил о том, что россияне продолжали обстреливать Чугуевский и Харьковский районы области из танков и артиллерии. В основном пострадали населенные пункты, расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ.
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В том числе — Двуречная, где под обстрелом оказался частный сектор. В одном из домов случился пожар. Обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 09:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал об одном раненом за сутки — пострадал мужчина, в чей автомобиль попал противотанковый снаряд в Купянском районе".