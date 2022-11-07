Live
  • Понеділок 07.11.2022
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.98
    • 🟢

Один поранений – Синєгубов повідомив про наслідки обстрілу Харківщини

Події 09:50   07.11.2022
Оксана Горун
Один поранений – Синєгубов повідомив про наслідки обстрілу Харківщини

Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про одного пораненого за добу – постраждав чоловік, до якого в автомобіль потрапив протитанковий снаряд у Куп’янському районі.

“У Куп’янському районі російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль, що їхав дорогою між населеними пунктами. 45-річний водій авто госпіталізований з пораненнями”, – написав у телеграмі Синєгубов.

Фото з місця цієї НП 6 листопада опублікували поліцейські.

Крім “прильоту” в Куп’янському районі, який коштував здоров’я цивільному, Синєгубов повідомив про те, що росіяни продовжували обстрілювати Чугуївський та Харківський райони області з танків та артилерії. В основному постраждали населені пункти, що розташовані поряд із лінією зіткнення та кордоном із РФ.

  • Читайте також: За добу на Харківщині сталася одна пожежа через обстріли

    • У тому числі – Дворічна, де під обстрілом опинився приватний сектор. В одному з будинків сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    07:12
    На Харківщині під обстрілами опинилися 7 населених пунктів – зведення Генштабу
    12:32
    Де у звільнених районах Харківщини з’явилися газ і електропостачання
    21:57
    Харків’янам розповіли, що робити, якщо відключать опалення
    18:43
    Харківщина під обстрілом: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ
    08:53
    Без постраждалих: Синєгубов повідомив, як минула доба на Харківщині

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Один поранений – Синєгубов повідомив про наслідки обстрілу Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 09:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про одного пораненого за добу – постраждав чоловік, до якого в автомобіль потрапив протитанковий снаряд у Куп’янському районі".