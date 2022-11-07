Один поранений – Синєгубов повідомив про наслідки обстрілу Харківщини

Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про одного пораненого за добу – постраждав чоловік, до якого в автомобіль потрапив протитанковий снаряд у Куп’янському районі.

“У Куп’янському районі російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль, що їхав дорогою між населеними пунктами. 45-річний водій авто госпіталізований з пораненнями”, – написав у телеграмі Синєгубов.

Фото з місця цієї НП 6 листопада опублікували поліцейські.

Крім “прильоту” в Куп’янському районі, який коштував здоров’я цивільному, Синєгубов повідомив про те, що росіяни продовжували обстрілювати Чугуївський та Харківський райони області з танків та артилерії. В основному постраждали населені пункти, що розташовані поряд із лінією зіткнення та кордоном із РФ.

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У тому числі – Дворічна, де під обстрілом опинився приватний сектор. В одному з будинків сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих.