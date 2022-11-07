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Віз людям хліб: на Харківщині під обстріл потрапив цивільний

Події 11:17   07.11.2022
Оксана Горун
Віз людям хліб: на Харківщині під обстріл потрапив цивільний

Про чергового постраждалого від російського обстрілу в Куп’янському районі на Харківщині повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

“Годину назад у Куп’янському районі російський снаряд потрапив у цивільний автомобіль, який здійснював доставку хліба до населених пунктів району. 45-річного водія авто госпіталізовано з пораненнями”, – написав Тимошенко в телеграмі.

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    • Нагадаємо, про поранення 45-річного водія в Куп’янському районі повідомляв раніше голова ХОВА Олег Синєгубов, проте, за інформацією поліції, згадана головою ХОВА подія сталася ще в неділю, 6 листопада. Чоловік просто повертався додому, коли в його авто влучив протитанковий снаряд.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 11:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про чергового постраждалого від російського обстрілу в Куп’янському районі на Харківщині повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко".