Віз людям хліб: на Харківщині під обстріл потрапив цивільний
Про чергового постраждалого від російського обстрілу в Куп’янському районі на Харківщині повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
“Годину назад у Куп’янському районі російський снаряд потрапив у цивільний автомобіль, який здійснював доставку хліба до населених пунктів району. 45-річного водія авто госпіталізовано з пораненнями”, – написав Тимошенко в телеграмі.
Читайте також: Росіяни обстріляли Харківщину – і влучили в автомобіль, водія поранено
Нагадаємо, про поранення 45-річного водія в Куп’янському районі повідомляв раніше голова ХОВА Олег Синєгубов, проте, за інформацією поліції, згадана головою ХОВА подія сталася ще в неділю, 6 листопада. Чоловік просто повертався додому, коли в його авто влучив протитанковий снаряд.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Віз людям хліб: на Харківщині під обстріл потрапив цивільний»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 11:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про чергового постраждалого від російського обстрілу в Куп’янському районі на Харківщині повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко".