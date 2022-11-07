Віз людям хліб: на Харківщині під обстріл потрапив цивільний

Про чергового постраждалого від російського обстрілу в Куп’янському районі на Харківщині повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

“Годину назад у Куп’янському районі російський снаряд потрапив у цивільний автомобіль, який здійснював доставку хліба до населених пунктів району. 45-річного водія авто госпіталізовано з пораненнями”, – написав Тимошенко в телеграмі.

Нагадаємо, про поранення 45-річного водія в Куп’янському районі повідомляв раніше голова ХОВА Олег Синєгубов, проте, за інформацією поліції, згадана головою ХОВА подія сталася ще в неділю, 6 листопада. Чоловік просто повертався додому, коли в його авто влучив протитанковий снаряд.