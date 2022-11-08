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Харьковчан предупреждают о небезопасных метеорологических явлениях

Общество 22:39   08.11.2022
Елена Нагорная
Харьковчан предупреждают о небезопасных метеорологических явлениях

Ночью и утром 9 ноября большинство областей Украины накроет туман.

Метеорологическим явлениям присвоен І уровень опасности, желтый, пишет Укргидрометцентр в Facebook.

Ожидается, что видимость составит до 200-500 метров.

На Харьковщине в среду прогнозируется переменная облачность, без осадков, ночью около 0, днем — до 8 градусов тепла.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 22:39;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью и утром 9 ноября большинство областей Украины накроет туман.".