Харьковчан предупреждают о небезопасных метеорологических явлениях

Ночью и утром 9 ноября большинство областей Украины накроет туман.

Метеорологическим явлениям присвоен І уровень опасности, желтый, пишет Укргидрометцентр в Facebook.

Ожидается, что видимость составит до 200-500 метров.

На Харьковщине в среду прогнозируется переменная облачность, без осадков, ночью около 0, днем — до 8 градусов тепла.