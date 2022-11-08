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Харків’ян попереджають про небезпечні метеорологічні явища

Суспільство 22:39   08.11.2022
Олена Нагорна
Харків’ян попереджають про небезпечні метеорологічні явища

Вночі та вранці 9 листопада більшість областей України накриє туман.

Метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий, пише Укргідрометцентр у Facebook.

Очікується, що видимість становитиме до 200-500 метрів.

На Харківщині в середу прогнозується мінлива хмарність, без опадів, уночі близько 0, вдень – до 8 градусів тепла.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 22:39;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі та вранці 9 листопада більшість областей України накриє туман.".