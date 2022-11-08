Харків’ян попереджають про небезпечні метеорологічні явища
Вночі та вранці 9 листопада більшість областей України накриє туман.
Метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий, пише Укргідрометцентр у Facebook.
Очікується, що видимість становитиме до 200-500 метрів.
На Харківщині в середу прогнозується мінлива хмарність, без опадів, уночі близько 0, вдень – до 8 градусів тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 22:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі та вранці 9 листопада більшість областей України накриє туман.".