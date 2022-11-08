Харків’ян попереджають про небезпечні метеорологічні явища

Вночі та вранці 9 листопада більшість областей України накриє туман.

Метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий, пише Укргідрометцентр у Facebook.

Очікується, що видимість становитиме до 200-500 метрів.

На Харківщині в середу прогнозується мінлива хмарність, без опадів, уночі близько 0, вдень – до 8 градусів тепла.