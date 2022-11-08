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На Харьковщине местные жители «сдали» полиции место хранения боеприпасов РФ

Происшествия 11:47   08.11.2022
Оксана Горун
На Харьковщине местные жители «сдали» полиции место хранения боеприпасов РФ

Благодаря «наводке» жителей Изюмского района полицейские обнаружили больше 3300 боеприпасов, оставшихся на бывших позициях оккупантов.

«В Изюмском районе граждане присоединились к добровольной сдаче оружия и боеприпасов. Местные жители принесли в Изюмское районное управление полиции 2 единицы нарезного оружия военных образцов и указали на место хранения 3340 боеприпасов, расположенное на прежних позициях военных РФ», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Боеприпасы на позициях оккупантов на Харьковщине
Фото: ГУ НП в Харківській області

В полиции напомнили, что те, кто добровольно сдаст незарегистрированное оружие и боеприпасы, не будет отвечать за их хранение.

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    «О фактах незаконного хранения оружия и боеприпасов граждане могут круглосуточно сообщать полиции по номеру «102», — уточнили полицейские.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 11:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Благодаря «наводке» жителей Изюмского района полицейские обнаружили больше 3300 боеприпасов, оставшихся на бывших позициях оккупантов".