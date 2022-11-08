На Харьковщине местные жители «сдали» полиции место хранения боеприпасов РФ

Благодаря «наводке» жителей Изюмского района полицейские обнаружили больше 3300 боеприпасов, оставшихся на бывших позициях оккупантов.

«В Изюмском районе граждане присоединились к добровольной сдаче оружия и боеприпасов. Местные жители принесли в Изюмское районное управление полиции 2 единицы нарезного оружия военных образцов и указали на место хранения 3340 боеприпасов, расположенное на прежних позициях военных РФ», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В полиции напомнили, что те, кто добровольно сдаст незарегистрированное оружие и боеприпасы, не будет отвечать за их хранение.

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«О фактах незаконного хранения оружия и боеприпасов граждане могут круглосуточно сообщать полиции по номеру «102», — уточнили полицейские.