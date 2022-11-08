На Харьковщине местные жители «сдали» полиции место хранения боеприпасов РФ
Благодаря «наводке» жителей Изюмского района полицейские обнаружили больше 3300 боеприпасов, оставшихся на бывших позициях оккупантов.
«В Изюмском районе граждане присоединились к добровольной сдаче оружия и боеприпасов. Местные жители принесли в Изюмское районное управление полиции 2 единицы нарезного оружия военных образцов и указали на место хранения 3340 боеприпасов, расположенное на прежних позициях военных РФ», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В полиции напомнили, что те, кто добровольно сдаст незарегистрированное оружие и боеприпасы, не будет отвечать за их хранение.
Читайте также: Житель Харьковщины отдал полицейским ящик боеприпасов
«О фактах незаконного хранения оружия и боеприпасов граждане могут круглосуточно сообщать полиции по номеру «102», — уточнили полицейские.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине местные жители «сдали» полиции место хранения боеприпасов РФ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 11:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Благодаря «наводке» жителей Изюмского района полицейские обнаружили больше 3300 боеприпасов, оставшихся на бывших позициях оккупантов".