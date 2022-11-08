На Харківщині місцеві жителі “здали” поліції місце зберігання боєприпасів РФ

Завдяки “наведенню” мешканців Ізюмського району поліцейські виявили понад 3300 боєприпасів, що залишилися на колишніх позиціях окупантів.

“В Ізюмському районі громадяни приєдналися до добровільної здачі зброї та боєприпасів. Місцеві жителі принесли до Ізюмського районного управління поліції 2 одиниці нарізної зброї військових зразків і вказали на місце зберігання 3340 боєприпасів, розташоване на колишніх позиціях військових РФ”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

У поліції нагадали, що ті, хто добровільно здасть незареєстровану зброю та боєприпаси, не відповідатимуть за їх зберігання.

“Про факти незаконного зберігання зброї та боєприпасів громадяни можуть цілодобово повідомляти поліцію за номером “102”, – уточнили поліцейські.