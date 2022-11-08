Парковка в Харькове превратилась в «кладбище» заброшенных автомобилей (сюжет)

С 24 февраля парковка на Центральном рынке не работала 3 месяца, и авто никто не охранял. В результате машины не просто ограблены, но и частично разобраны на запчасти.

Что характерно – все это произошло прямо под окнами отделения полиции. Как объясняют превращение своей парковки в рай для мародеров в администрации и смогут ли владельцы авто привлечь кого-то к ответственности — в сюжете МГ «Объектив».

Парковка на Центральном рынке в Харькове. В соцсетях это место прозвали «кладбищем брошенных автомобилей».

Представитель администрации парковки

24 февраля, когда пошел обстрел, парковка не работала, мы закрылись. Закрыли ворота полностью, все закрыли. Вышли мы через 3 месяца, когда все успокоилось. Когда приехали, ворота вскрыты – и вот то, что имеем.

С десяток автомобилей мирно стоят под лучами солнца и каплями дождя. А вот ночью на парковке кипит жизнь – автомобили разбирают на запчасти. И все это – прямо под окнами отделения полиции.

Артем Листопад, корреспондент

Последствия этих краж можно разглядеть на примере вот этого «Мерседеса» – недешевой машины, каким-то образом оставшейся здесь заброшенной. Воры сняли колеса и обшарили салон. Все, что имело хоть какую-то ценность, забрали. Однако оставили кучу документов. Здесь есть определения суда, свидетельства и другие бумаги.

С начала войны в Харькове стало больше заброшенных машин. Во время массовой эвакуации в начале вторжения люди бросали свои автомобили на обочинах и парковках. Впоследствии часть владельцев авто не вернулась в Харьков, поэтому машины так и остались ждать своих хозяев. Такая же история – и с транспортом на парковке рынка.

Представитель администрации парковки

То, что говорили мне, оставили на Южном вокзале, потом спецтехника подошла и, видимо, в неположенном месте оставили или мало как. И вот нашли. Люди эвакуировались, да. Машины оставили. То, что с ними происходит, я сюда не касаюсь, не приближаюсь.

Администрация парковки снимает с себя все обязательства. Говорят: три месяца не работали, а сейчас на работе с 8 утра до 2 часов дня. Что происходит в другое время – они только догадываются. Автоэксперт Александр Трепетин подтверждает: действительно, администрация предоставляет только место для парковки, об охране речь не идет.

Александр Трепетин, автоэксперт

К администрации этой парковки не может быть претензий с точки зрения закона, только с точки зрения морали. Насколько мне известно, согласно порядку этой парковки, которая там работает возле Центрального рынка, они ни за что не отвечают даже днем, когда они там работают. Они только выделяют место. А если у владельца нет договора на хранение, именно хранение – никаких претензий к администрации парковки не может быть.

С другой стороны, говорит эксперт, хоть законом это не предусмотрено, но попытаться обезопасить автомобили можно было бы. В Харькове такие примеры есть.

Александр Трепетин, автоэксперт

Если бы они должным образом обеспечили безопасность, не было бы ничего подобного. Например, далеко ходить не надо, вспомните ситуацию вокруг нашего Южного вокзала, когда там развезли машины, мешавшие проезду, но часть машин осталась на парковке. И они там стоят, они их обтянули какой-то бечевкой там — и все. Они целые.

Иногда на парковке появляются хозяева автомобилей и забирают их. Владельцы имеют право написать заявление в полицию, чтобы начались поиски воров.

Представитель администрации парковки

Приходят, забирают, сегодня вот машину забрали, прежде 15 модель забрали, утащили.

В целом проблема заброшенных машин достаточно распространена в Харькове. Ярко выраженные примеры такого можно увидеть во многих дворах возле многоэтажек. Никто, кроме хозяина, не имеет права распоряжаться транспортом, если он не создает существенных препятствий для проезда других машин, добавляют эксперты.