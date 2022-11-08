Паркування в Харкові перетворилося на “цвинтар” занедбаних автомобілів (сюжет)

З 24 лютого паркування на Центральному ринку не працювало 3 місяці, і авто ніхто не охороняв. У результаті машини не просто пограбовані, а й частково розібрані на запчастини.

Що характерно – все це сталося просто під вікнами відділення поліції. Як пояснюють перетворення свого паркування на рай для мародерів в адміністрації та чи зможуть власники авто притягнути когось до відповідальності – у сюжеті МГ “Об’єктив”.

Парковка на Центральному ринку в Харкові. У соцмережах це місце прозвали “цвинтарем покинутих автомобілів”.

Представник адміністрації паркування

24 лютого, коли пішов обстріл, паркування не працювало, ми закрилися. Зачинили ворота повністю, усе зачинили. Вийшли ми за 3 місяці, коли все заспокоїлося. Коли приїхали, ворота розкриті – і ось те, що маємо.

З десяток автомобілів мирно стоять під променями сонця та краплями дощу. А ось вночі на паркуванні вирує життя – автомобілі розбирають на запчастини. І все це – просто під вікнами відділення поліції.

Артем Листопад, кореспондент

Наслідки цих крадіжок можна розглянути на прикладі ось цього “Мерседеса” – недешевої машини, яка якось залишилася тут занедбаною. Злодії зняли колеса й обнишпорили салон. Усе, що мало хоч якусь цінність, забрали. Проте залишили купу документів. Тут є ухвали суду, свідоцтва та інші папери.

З початку війни в ​​Харкові побільшало занедбаних машин. Під час масової евакуації на початку вторгнення люди кидали свої автомобілі на узбіччях та паркуваннях. Згодом частина власників авто не повернулася до Харкова, тому машини так і залишились чекати на своїх господарів. Така сама історія – і з транспортом на парковуванні ринку.

Представник адміністрації паркування

Те, що казали мені, залишили на Південному вокзалі, потім спецтехніка підійшла і, мабуть, у недозволеному місці залишили чи мало як. І ось знайшли. Люди евакуювалися, так. Машини залишили. Те, що з ними відбувається, я сюди не торкаюся, не наближаюсь.

Адміністрація паркування знімає з себе всі зобов’язання. Кажуть: три місяці не працювали, а зараз на роботі з 8 ранку до 2 години дня. Що відбувається в інший час – вони лише здогадуються. Автоексперт Олександр Трепетін підтверджує: справді, адміністрація надає лише місце для паркування, про охорону не йдеться.

Олександр Трепетін, автоексперт

До адміністрації цього паркування не може бути претензій з погляду закону, лише з погляду моралі. Наскільки мені відомо, згідно з порядком цього паркування, яке там працює біля Центрального ринку, вони ні за що не відповідають навіть вдень, коли вони там працюють. Вони лише виділяють місце. А якщо у власника немає договору на зберігання, саме зберігання – жодних претензій до адміністрації паркування не може бути.

З іншого боку, каже експерт, хоч законом це не передбачено, але спробувати убезпечити автомобілі можна було б. У Харкові такі приклади є.

Олександр Трепетін, автоексперт

Якби вони належним чином убезпечили, не було б нічого подібного. Наприклад, далеко ходити не треба, згадайте ситуацію навколо нашого Південного вокзалу, коли там розвезли машини, що заважали проїзду, але частина машин залишилася на паркуванні. І вони там стоять, вони їх обтягнули якоюсь мотузкою там – і все. Вони цілі.

Іноді на паркуванні з’являються господарі автомобілів та забирають їх. Власники мають право написати заяву в поліцію, щоб розпочалися пошуки злодіїв.

Представник адміністрації паркування

Приходять, забирають, сьогодні ось машину забрали, перед цим 15 модель забрали, потягли.

Загалом проблема покинутих машин досить поширена у Харкові. Яскраво виражені приклади такого можна побачити в багатьох дворах біля багатоповерхівок. Ніхто, окрім господаря, не має права розпоряджатися транспортом, якщо він не створює суттєвих перешкод для проїзду інших машин, додають експерти.