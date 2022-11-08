В поселке под Харьковом строят укрытие с лифтом и интернетом
Укрытие, рассчитанное на 600 человек, обустраивают в одном из учебных заведений Песочина.
Фото с места опубликовал у себя в facebook глава Песочинской громады Олег Чернобай. По его словам, в укрытии можно будет «комфортно и безопасно» разместить более 600 человек. В случае, если учебный процесс возобновится, здесь будут прятаться школьники и учителя. В остальное время — местные жители во время воздушной тревоги.
«В помещении временного укрытия будет обеспечен доступ к беспроводной сети Интернет, обновлено освещение, установлен дизельный генератор для бесперебойного питания, а также обустроены новые уборные и беспрепятственный доступ к зданию (подъемник) для людей с ограниченными физическими возможностями», — сообщил ТТХ укрытия Чернобай.
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Напомним, в Харькове уже смонтировали 10 остановок-укрытий. Первые бетонные сооружения появились на 23 Августа, Северной Салтовке и Одесской. Зимой их планируют использовать также как пунты обогрева.
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 09:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрытие, рассчитанное на 600 человек, обустраивают в одном из учебных заведений Песочина".