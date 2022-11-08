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В поселке под Харьковом строят укрытие с лифтом и интернетом

Общество 09:59   08.11.2022
Оксана Горун
В поселке под Харьковом строят укрытие с лифтом и интернетом Фото: facebook Олега Чернобая

Укрытие, рассчитанное на 600 человек, обустраивают в одном из учебных заведений Песочина.

Фото с места опубликовал у себя в facebook глава Песочинской громады Олег Чернобай. По его словам, в укрытии можно будет «комфортно и безопасно» разместить более 600 человек. В случае, если учебный процесс возобновится, здесь будут прятаться школьники и учителя. В остальное время — местные жители во время воздушной тревоги.

Строительство укрытия в Песочине под школой
Фото: facebook Олега Чернобая

«В помещении временного укрытия будет обеспечен доступ к беспроводной сети Интернет, обновлено освещение, установлен дизельный генератор для бесперебойного питания, а также обустроены новые уборные и беспрепятственный доступ к зданию (подъемник) для людей с ограниченными физическими возможностями», — сообщил ТТХ укрытия Чернобай.

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    • Напомним, в Харькове уже смонтировали 10 остановок-укрытий. Первые бетонные сооружения появились на 23 Августа, Северной Салтовке и Одесской. Зимой их планируют использовать также как пунты обогрева.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 09:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрытие, рассчитанное на 600 человек, обустраивают в одном из учебных заведений Песочина".