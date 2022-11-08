В поселке под Харьковом строят укрытие с лифтом и интернетом

Укрытие, рассчитанное на 600 человек, обустраивают в одном из учебных заведений Песочина.

Фото с места опубликовал у себя в facebook глава Песочинской громады Олег Чернобай. По его словам, в укрытии можно будет «комфортно и безопасно» разместить более 600 человек. В случае, если учебный процесс возобновится, здесь будут прятаться школьники и учителя. В остальное время — местные жители во время воздушной тревоги.

«В помещении временного укрытия будет обеспечен доступ к беспроводной сети Интернет, обновлено освещение, установлен дизельный генератор для бесперебойного питания, а также обустроены новые уборные и беспрепятственный доступ к зданию (подъемник) для людей с ограниченными физическими возможностями», — сообщил ТТХ укрытия Чернобай.

Напомним, в Харькове уже смонтировали 10 остановок-укрытий. Первые бетонные сооружения появились на 23 Августа, Северной Салтовке и Одесской. Зимой их планируют использовать также как пунты обогрева.