У селищі під Харковом будують укриття з ліфтом та інтернетом

Укриття, розраховане на 600 осіб, облаштовують в одному із навчальних закладів Пісочина.

Фото з місця опублікував у себе у фейсбуці голова Пісочинської громади Олег Чернобай. За його словами, в укритті можна буде “комфортно та безпечно” розмістити понад 600 осіб. У разі, якщо навчальний процес відновиться, тут ховатимуться школярі та вчителі. Решту часу – місцеві жителі під час повітряної тривоги.

“У приміщенні тимчасового укриття буде забезпечено доступ до бездротової мережі Інтернет, оновлено освітлення, встановлено дизельний генератор для безперебійного живлення, а також облаштовано нові вбиральні та безперешкодний доступ до будівлі (підйомник) для людей з обмеженими фізичними можливостями”, – повідомив ТТХ укриття Чорнобай.

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Нагадаємо, у Харкові вже змонтували 10 зупинок-укриттів. Перші бетонні споруди з’явилися на 23 серпня, Північній Салтівці та Одеській. Взимку їх планують використовувати як пунти обігріву.