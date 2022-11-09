На Харьковщине армия РФ обстреляла Купянщину и применила беспилотник — Генштаб

В течение суток российская армия обстреляла три населенных пункта Харьковской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении захватчики из минометов, реактивной и ствольной артиллерии били в районах сел Григорьевка и Колодязное Купянского района. Также был применен ударный беспилотник.

На Купянском направлении из артиллерии был обстрелян город Купянск.