На Харьковщине армия РФ обстреляла Купянщину и применила беспилотник — Генштаб
В течение суток российская армия обстреляла три населенных пункта Харьковской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении захватчики из минометов, реактивной и ствольной артиллерии били в районах сел Григорьевка и Колодязное Купянского района. Также был применен ударный беспилотник.
На Купянском направлении из артиллерии был обстрелян город Купянск.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 18:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток российская армия обстреляла три населенных пункта Харьковской области.".