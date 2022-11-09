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На Харьковщине армия РФ обстреляла Купянщину и применила беспилотник — Генштаб

Происшествия 18:27   09.11.2022
Елена Нагорная
На Харьковщине армия РФ обстреляла Купянщину и применила беспилотник — Генштаб

В течение суток российская армия обстреляла три населенных пункта Харьковской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении захватчики из минометов, реактивной и ствольной артиллерии били в районах сел Григорьевка и Колодязное Купянского района. Также был применен ударный беспилотник.

На Купянском направлении из артиллерии был обстрелян город Купянск.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 18:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток российская армия обстреляла три населенных пункта Харьковской области.".