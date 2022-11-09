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На Харківщині армія РФ обстріляла Куп’янщину і застосувала БпЛА – Генштаб

Події 18:27   09.11.2022
Олена Нагорна
На Харківщині армія РФ обстріляла Куп’янщину і застосувала БпЛА – Генштаб

Протягом доби російська армія обстріляла три населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку загарбники з мінометів, реактивної та ствольної артилерії били в районах сіл Григорівка та Колодязне Куп’янського району. Також було застосовано ударний безпілотник.

На Куп’янському напрямку з артилерії було обстріляне місто Куп’янськ.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 18:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби російська армія обстріляла три населені пункти Харківської області.".