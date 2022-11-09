На Харківщині армія РФ обстріляла Куп’янщину і застосувала БпЛА – Генштаб
Протягом доби російська армія обстріляла три населені пункти Харківської області.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку загарбники з мінометів, реактивної та ствольної артилерії били в районах сіл Григорівка та Колодязне Куп’янського району. Також було застосовано ударний безпілотник.
На Куп’янському напрямку з артилерії було обстріляне місто Куп’янськ.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 18:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби російська армія обстріляла три населені пункти Харківської області.".