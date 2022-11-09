На Харківщині армія РФ обстріляла Куп’янщину і застосувала БпЛА – Генштаб

Протягом доби російська армія обстріляла три населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку загарбники з мінометів, реактивної та ствольної артилерії били в районах сіл Григорівка та Колодязне Куп’янського району. Також було застосовано ударний безпілотник.

На Куп’янському напрямку з артилерії було обстріляне місто Куп’янськ.