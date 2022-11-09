Российская армия обстреляла 11 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6 утра 9 ноября не сообщал о попытках армии РФ вести наступательные действия на Харьковщине, но обстрелы продолжились.

«Враг совершал обстрелы: на Слобожанском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Амбарное, Бударки, Ольховатка, Гоптовка, Двуречная, Землянки, Меловое и Старица Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Берестово, Крахмальное и Чернещина Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

Командование ВСУ также проинформировало, что противник за сутки нанес по территории Украины 7 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершил более 70 обстрелов из РСЗО. Среди пострадавших от подобных ударов регионов перечислена и Харьковская область.

Напомним, 8 ноября российские войска обстреляли приграничное село Золочевского района на Харьковщине с вертолетов. Такие обстрелы просиходят уже второй день подряд, сообщил глава Золочевской громады Виктор Коваленко.