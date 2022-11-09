Российская армия обстреляла 11 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6 утра 9 ноября не сообщал о попытках армии РФ вести наступательные действия на Харьковщине, но обстрелы продолжились.
«Враг совершал обстрелы: на Слобожанском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Амбарное, Бударки, Ольховатка, Гоптовка, Двуречная, Землянки, Меловое и Старица Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Берестово, Крахмальное и Чернещина Харьковской области», — перечислили в Генштабе.
Командование ВСУ также проинформировало, что противник за сутки нанес по территории Украины 7 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершил более 70 обстрелов из РСЗО. Среди пострадавших от подобных ударов регионов перечислена и Харьковская область.
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Напомним, 8 ноября российские войска обстреляли приграничное село Золочевского района на Харьковщине с вертолетов. Такие обстрелы просиходят уже второй день подряд, сообщил глава Золочевской громады Виктор Коваленко.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 07:18;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6 утра 9 ноября не сообщал о попытках армии РФ вести наступательные действия на Харьковщине, но обстрелы продолжились".