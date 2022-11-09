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Російська армія обстріляла 11 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Події 07:18   09.11.2022
Алексей Наумов
Російська армія обстріляла 11 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6 ранку 9 листопада не повідомляв про спроби армії РФ вести наступальні дії на Харківщині, але обстріл продовжився.

“Ворог здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Амбарне, Бударки, Вільхуватка, Гоптівка, Дворічна, Землянки, Мілове та Стариця Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії населених пунктів Берестове, Крохмальне та Чернещина Харківської області”, – перерахували в Генштабі.

Командування ЗСУ також поінформувало, що противник за добу завдав по території України 7 ракетних та 32 авіаційних ударів, а також здійснив понад 70 обстрілів із РСЗВ. Серед постраждалих від подібних ударів регіонів перераховано й Харківську область.

  • Читайте також: На Харківщині під обстрілами опинилися 7 населених пунктів – зведення Генштабу

    • Нагадаємо, 8 листопада російські війська обстріляли прикордонне село Золочівського району на Харківщині з гелікоптерів. Такі обстріли відбуваються вже другий день поспіль, повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 07:18;

    • Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6 ранку 9 листопада не повідомляв про спроби армії РФ вести наступальні дії на Харківщині, але обстріл продовжився".