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В Харькове насмерть сбили 26-летнюю женщину, водитель скрылся

Происшествия 11:43   09.11.2022
Оксана Горун
В Харькове насмерть сбили 26-летнюю женщину, водитель скрылся

Полиция ищет свидетелей ДТП, случившегося в Харькове 7 ноября.

«7 ноября около 18:45 недалеко от дома № 9 по улице Роганской состоялся наезд неустановленным автомобилем на 26-летнюю женщину-пешехода. В результате аварии жительница района получила несовместимые с жизнью травмы. Водитель транспортного средства самовольно покинул место ДТП», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Всех, кто что-либо знает об этой аварии, полицейские просят предоставить информацию.

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    • «Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия, а также лиц, которым известна другая информация по поводу аварии, и у которых есть видеозаписи происшествия или видеозаписи до и после ДТП, просим обратиться по телефону 093-000-16-01», — обратились к харьковчанам в ГУНП.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 11:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция ищет свидетелей ДТП, случившегося в Харькове 7 ноября".