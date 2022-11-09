В Харькове насмерть сбили 26-летнюю женщину, водитель скрылся
Полиция ищет свидетелей ДТП, случившегося в Харькове 7 ноября.
«7 ноября около 18:45 недалеко от дома № 9 по улице Роганской состоялся наезд неустановленным автомобилем на 26-летнюю женщину-пешехода. В результате аварии жительница района получила несовместимые с жизнью травмы. Водитель транспортного средства самовольно покинул место ДТП», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Всех, кто что-либо знает об этой аварии, полицейские просят предоставить информацию.
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«Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия, а также лиц, которым известна другая информация по поводу аварии, и у которых есть видеозаписи происшествия или видеозаписи до и после ДТП, просим обратиться по телефону 093-000-16-01», — обратились к харьковчанам в ГУНП.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 11:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция ищет свидетелей ДТП, случившегося в Харькове 7 ноября".