В Харькове насмерть сбили 26-летнюю женщину, водитель скрылся

Полиция ищет свидетелей ДТП, случившегося в Харькове 7 ноября.

«7 ноября около 18:45 недалеко от дома № 9 по улице Роганской состоялся наезд неустановленным автомобилем на 26-летнюю женщину-пешехода. В результате аварии жительница района получила несовместимые с жизнью травмы. Водитель транспортного средства самовольно покинул место ДТП», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Всех, кто что-либо знает об этой аварии, полицейские просят предоставить информацию.

«Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия, а также лиц, которым известна другая информация по поводу аварии, и у которых есть видеозаписи происшествия или видеозаписи до и после ДТП, просим обратиться по телефону 093-000-16-01», — обратились к харьковчанам в ГУНП.