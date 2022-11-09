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У Харкові на смерть збили 26-річну жінку, водій втік

Події 11:43   09.11.2022
Оксана Горун
У Харкові на смерть збили 26-річну жінку, водій втік

Поліція шукає свідків ДТП, яка сталася в Харкові 7 листопада.

“7 листопада близько 18:45 неподалік будинку № 9 по вулиці Роганській відбувся наїзд невстановленим автомобілем на 26-річну жінку-пішохода. Внаслідок аварії мешканка району отримала несумісні з життям травми. Водій транспортного засобу самовільно залишив місце ДТП”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Усіх, хто щось знає про цю аварію, поліцейські просять надати інформацію.

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    • “Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди, а також осіб, яким відома інша інформація щодо аварії, і які мають відеозаписи пригоди або відеозаписи до та після ДТП, просимо звернутися за телефоном 093-000-16-01”, – звернулися до харків’ян у ГУНП.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 11:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція шукає свідків ДТП, яка сталася в Харкові 7 листопада".