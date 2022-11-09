У Харкові на смерть збили 26-річну жінку, водій втік
Поліція шукає свідків ДТП, яка сталася в Харкові 7 листопада.
“7 листопада близько 18:45 неподалік будинку № 9 по вулиці Роганській відбувся наїзд невстановленим автомобілем на 26-річну жінку-пішохода. Внаслідок аварії мешканка району отримала несумісні з життям травми. Водій транспортного засобу самовільно залишив місце ДТП”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Усіх, хто щось знає про цю аварію, поліцейські просять надати інформацію.
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“Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди, а також осіб, яким відома інша інформація щодо аварії, і які мають відеозаписи пригоди або відеозаписи до та після ДТП, просимо звернутися за телефоном 093-000-16-01”, – звернулися до харків’ян у ГУНП.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 11:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція шукає свідків ДТП, яка сталася в Харкові 7 листопада".