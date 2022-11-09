В Ковшаровке на Харьковщине под завалами 5-этажки нашли тело женщины (фото)

На освобожденных территориях на Харьковщине спасатели подолжают разбирать руины зданий, разрушенных российскими обстрелами.

«Разбирая завалы в поврежденном вражескими обстрелами жилом пятиэтажном доме, спасатели обнаружили тело пожилой женщины», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Тело обнаружили во время аварийно-спасательных работ в поселке Ковшаровка 8 ноября. Там харьковские спасатели вместе с коллегами из Мукачево разбирали завалы пятиэтажки, поврежденной российскими обстрелами.

«Снаряд попал в 5-й этаж и разрушил межэтажное перекрытие, которое рухнуло на 4-й этаж. Под бетонной плитой оказалась 85-летняя женщина. Шансов выжить у нее не было», — отметили в ГСЧС.

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Разрушенные бетонные конструкции разрезали с помощью специнструмента, тело погибшей изъяли.