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В Ковшаровке на Харьковщине под завалами 5-этажки нашли тело женщины (фото)

Происшествия 09:28   09.11.2022
Оксана Горун
В Ковшаровке на Харьковщине под завалами 5-этажки нашли тело женщины (фото)

На освобожденных территориях на Харьковщине спасатели подолжают разбирать руины зданий, разрушенных российскими обстрелами. 

«Разбирая завалы в поврежденном вражескими обстрелами жилом пятиэтажном доме, спасатели обнаружили тело пожилой женщины», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Разрушенный дом в Ковшаровке на Харьковщине

Тело обнаружили во время аварийно-спасательных работ в поселке Ковшаровка 8 ноября. Там харьковские спасатели вместе с коллегами из Мукачево разбирали завалы пятиэтажки, поврежденной российскими обстрелами.

Спасатели разбирают завалы в Ковшаровке на Харьковщине

«Снаряд попал в 5-й этаж и разрушил межэтажное перекрытие, которое рухнуло на 4-й этаж. Под бетонной плитой оказалась 85-летняя женщина. Шансов выжить у нее не было», — отметили в ГСЧС.

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    • Разрушенные бетонные конструкции разрезали с помощью специнструмента, тело погибшей изъяли.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 09:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На освобожденных территориях на Харьковщине спасатели подолжают разбирать руины зданий, разрушенных российскими обстрелами".