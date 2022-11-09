В Ковшаровке на Харьковщине под завалами 5-этажки нашли тело женщины (фото)
На освобожденных территориях на Харьковщине спасатели подолжают разбирать руины зданий, разрушенных российскими обстрелами.
«Разбирая завалы в поврежденном вражескими обстрелами жилом пятиэтажном доме, спасатели обнаружили тело пожилой женщины», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Тело обнаружили во время аварийно-спасательных работ в поселке Ковшаровка 8 ноября. Там харьковские спасатели вместе с коллегами из Мукачево разбирали завалы пятиэтажки, поврежденной российскими обстрелами.
«Снаряд попал в 5-й этаж и разрушил межэтажное перекрытие, которое рухнуло на 4-й этаж. Под бетонной плитой оказалась 85-летняя женщина. Шансов выжить у нее не было», — отметили в ГСЧС.
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Разрушенные бетонные конструкции разрезали с помощью специнструмента, тело погибшей изъяли.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 09:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На освобожденных территориях на Харьковщине спасатели подолжают разбирать руины зданий, разрушенных российскими обстрелами".