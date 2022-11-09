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У Ківшарівці на Харківщині під завалами 5-поверхівки знайшли тіло жінки (фото)

Події 09:28   09.11.2022
Оксана Горун
У Ківшарівці на Харківщині під завалами 5-поверхівки знайшли тіло жінки (фото)

На звільнених територіях на Харківщині рятувальники розбирають руїни будівель, зруйнованих російськими обстрілами. 

“Розбираючи завали у пошкодженому ворожими обстрілами житловому п’ятиповерховому будинку, рятувальники виявили тіло жінки похилого віку”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Зруйнований будинок у Ковшарівці на Харківщині

Тіло виявили під час аварійно-рятувальних робіт у селищі Ківшарівка 8 листопада. Там харківські рятувальники разом із колегами з Мукачевого розбирали завали п’ятиповерхівки, пошкодженої російськими обстрілами.

Рятувальники розбирають завали у Ковшарівці на Харківщині

“Снаряд потрапив на 5-й поверх і зруйнував міжповерхове перекриття, яке впало на 4-й поверх. Під бетонною плитою опинилася 85-річна жінка. Шансів вижити у неї не було”, – зазначили в ДСНС.

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    • Зруйновані бетонні конструкції розрізали за допомогою спецінструменту, тіло загиблої вилучили.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 09:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На звільнених територіях на Харківщині рятувальники розбирають руїни будівель, зруйнованих російськими обстрілами".