У Ківшарівці на Харківщині під завалами 5-поверхівки знайшли тіло жінки (фото)

На звільнених територіях на Харківщині рятувальники розбирають руїни будівель, зруйнованих російськими обстрілами.

“Розбираючи завали у пошкодженому ворожими обстрілами житловому п’ятиповерховому будинку, рятувальники виявили тіло жінки похилого віку”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Тіло виявили під час аварійно-рятувальних робіт у селищі Ківшарівка 8 листопада. Там харківські рятувальники разом із колегами з Мукачевого розбирали завали п’ятиповерхівки, пошкодженої російськими обстрілами.

“Снаряд потрапив на 5-й поверх і зруйнував міжповерхове перекриття, яке впало на 4-й поверх. Під бетонною плитою опинилася 85-річна жінка. Шансів вижити у неї не було”, – зазначили в ДСНС.

Зруйновані бетонні конструкції розрізали за допомогою спецінструменту, тіло загиблої вилучили.