У Ківшарівці на Харківщині під завалами 5-поверхівки знайшли тіло жінки (фото)
На звільнених територіях на Харківщині рятувальники розбирають руїни будівель, зруйнованих російськими обстрілами.
“Розбираючи завали у пошкодженому ворожими обстрілами житловому п’ятиповерховому будинку, рятувальники виявили тіло жінки похилого віку”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Тіло виявили під час аварійно-рятувальних робіт у селищі Ківшарівка 8 листопада. Там харківські рятувальники разом із колегами з Мукачевого розбирали завали п’ятиповерхівки, пошкодженої російськими обстрілами.
“Снаряд потрапив на 5-й поверх і зруйнував міжповерхове перекриття, яке впало на 4-й поверх. Під бетонною плитою опинилася 85-річна жінка. Шансів вижити у неї не було”, – зазначили в ДСНС.
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Зруйновані бетонні конструкції розрізали за допомогою спецінструменту, тіло загиблої вилучили.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 09:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На звільнених територіях на Харківщині рятувальники розбирають руїни будівель, зруйнованих російськими обстрілами".