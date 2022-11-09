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Житель Харьковщины спас от оккупантов оборудование для мобильной связи

Общество 10:59   09.11.2022
Оксана Горун
Житель Харьковщины спас от оккупантов оборудование для мобильной связи Фото: Александр Комаров

Житель села Пески-Радьковские вынес и спрятал оборудование базовой станции мобильной связи, а сотрудникам компании-оператора оставил записку на стене.

Сотрудники технической дирекции «Киевстара», добравшись до базовой станции в Песках-Радьковских, нашли там необычное послание на стене.

«Вышка» Киевстар на удивление уцелела. Правда, оборудование – кондиционеры, платы, аккумуляторы – исчезло… Только на стене осталась надпись: «Уважаемые коллеги из «Киевстара»! По вопросам спасенных модулей питания обращаться по адресу ххх, 13. Костя К…..», — поделился историей гендиректор Киевстара Александр Комаров.

Записка на стене для сотрудников Киевстара

Он сообщил, что ценное оборудование от оккупантов спас местный житель.

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    • «Рискуя собственной жизнью, он унес его и хранил в безопасном месте достаточно долгий период времени. Наши сотрудники на днях доехали до Кости К., познакомились и были приятно удивлены, что ему удалось унести все элементы, кроме аккумуляторных батарей, которые оккупанты все же успели украсть», — сообщил Комаров.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 10:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель села Пески-Радьковские вынес и спрятал оборудование базовой станции мобильной связи, а сотрудникам компании-оператора оставил записку на стене".