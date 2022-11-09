Житель Харьковщины спас от оккупантов оборудование для мобильной связи

Житель села Пески-Радьковские вынес и спрятал оборудование базовой станции мобильной связи, а сотрудникам компании-оператора оставил записку на стене.

Сотрудники технической дирекции «Киевстара», добравшись до базовой станции в Песках-Радьковских, нашли там необычное послание на стене.

«Вышка» Киевстар на удивление уцелела. Правда, оборудование – кондиционеры, платы, аккумуляторы – исчезло… Только на стене осталась надпись: «Уважаемые коллеги из «Киевстара»! По вопросам спасенных модулей питания обращаться по адресу ххх, 13. Костя К…..», — поделился историей гендиректор Киевстара Александр Комаров.

Он сообщил, что ценное оборудование от оккупантов спас местный житель.

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«Рискуя собственной жизнью, он унес его и хранил в безопасном месте достаточно долгий период времени. Наши сотрудники на днях доехали до Кости К., познакомились и были приятно удивлены, что ему удалось унести все элементы, кроме аккумуляторных батарей, которые оккупанты все же успели украсть», — сообщил Комаров.