Мешканець Харківщини врятував від окупантів обладнання для мобільного зв’язку
Житель села Піски-Радьківські виніс та сховав обладнання базової станції мобільного зв’язку, а співробітникам компанії-оператора залишив записку на стіні.
Співробітники технічної дирекції “Київстару”, діставшись базової станції в Пісках-Радьковських, знайшли там незвичайне послання на стіні.
“Вишка” Київстар на подив уціліла. Щоправда, обладнання – кондиціонери, плати, акумулятори – зникло… Тільки на стіні залишився напис: “Шановні колеги з “Київстару”! З питань врятованих модулів живлення звертатись за адресою ххх, 13. Костя К…..”, – поділився історією гендиректор “Київстару” Олександр Комаров.
Він повідомив, що цінне обладнання від окупантів урятував місцевий житель.
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“Ризуючи власним життям, він забрав його і зберігав у безпечному місці досить довгий період часу. Наші співробітники днями доїхали до Кості К., познайомилися і були приємно здивовані, що йому вдалося забрати всі елементи, крім акумуляторних батарей, які окупанти все ж таки встигли вкрасти”, – повідомив Комаров.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 10:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель села Піски-Радьківські виніс та сховав обладнання базової станції мобільного зв’язку, а співробітникам компанії-оператора залишив записку на стіні".