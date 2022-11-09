Мешканець Харківщини врятував від окупантів обладнання для мобільного зв’язку

Житель села Піски-Радьківські виніс та сховав обладнання базової станції мобільного зв’язку, а співробітникам компанії-оператора залишив записку на стіні.

Співробітники технічної дирекції “Київстару”, діставшись базової станції в Пісках-Радьковських, знайшли там незвичайне послання на стіні.

“Вишка” Київстар на подив уціліла. Щоправда, обладнання – кондиціонери, плати, акумулятори – зникло… Тільки на стіні залишився напис: “Шановні колеги з “Київстару”! З питань врятованих модулів живлення звертатись за адресою ххх, 13. Костя К…..”, – поділився історією гендиректор “Київстару” Олександр Комаров.

Він повідомив, що цінне обладнання від окупантів урятував місцевий житель.

“Ризуючи власним життям, він забрав його і зберігав у безпечному місці досить довгий період часу. Наші співробітники днями доїхали до Кості К., познайомилися і були приємно здивовані, що йому вдалося забрати всі елементи, крім акумуляторних батарей, які окупанти все ж таки встигли вкрасти”, – повідомив Комаров.