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Мешканець Харківщини врятував від окупантів обладнання для мобільного зв’язку

Суспільство 10:59   09.11.2022
Оксана Горун
Мешканець Харківщини врятував від окупантів обладнання для мобільного зв’язку Фото: Олександр Комаров

Житель села Піски-Радьківські виніс та сховав обладнання базової станції мобільного зв’язку, а співробітникам компанії-оператора залишив записку на стіні.

Співробітники технічної дирекції “Київстару”, діставшись базової станції в Пісках-Радьковських, знайшли там незвичайне послання на стіні.

“Вишка” Київстар на подив уціліла. Щоправда, обладнання – кондиціонери, плати, акумулятори – зникло… Тільки на стіні залишився напис: “Шановні колеги з “Київстару”! З питань врятованих модулів живлення звертатись за адресою ххх, 13. Костя К…..”, – поділився історією гендиректор “Київстару” Олександр Комаров.

Записка на стіні для співробітників Київстару

Він повідомив, що цінне обладнання від окупантів урятував місцевий житель.

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    • “Ризуючи власним життям, він забрав його і зберігав у безпечному місці досить довгий період часу. Наші співробітники днями доїхали до Кості К., познайомилися і були приємно здивовані, що йому вдалося забрати всі елементи, крім акумуляторних батарей, які окупанти все ж таки встигли вкрасти”, – повідомив Комаров.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Політика, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 10:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель села Піски-Радьківські виніс та сховав обладнання базової станції мобільного зв’язку, а співробітникам компанії-оператора залишив записку на стіні".