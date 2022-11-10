Для расследования преступлений РФ на Харьковщине применят 3D mapping
На Харьковщину прибыли эксперты Международного уголовного суда, вместе с украинскими коллегами они на деоккупированных территориях будут расследовать преступления, совершенные армией РФ.
«В начале ноября в Харьковский регион прибыли эксперты из Международного уголовного суда для работы на деоккупированных территориях. Среди них: криминалисты, химические эксперты, эксперты по баллистике, эксперты-картографы и врачи-криминалисты», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
10 ноября уже совместно с голландскими коллегами харьковские правоохранители побывали в Ольховской громаде, где изучили масштаб разрушений.
«В работе международной группы будет использоваться видеомэппинг (3D mapping). Указанная технология позволит сделать 3D-проекцию на поврежденные/разрушенные объекты с учетом их геометрии и месторасположения в пространстве», — сообщили в прокуратуре.
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Напомним, сегодня прокуратура опубликовала фото последствий бомбежки армией РФ села на Харьковщине. 9 ноября на него скинули авиабомбы ФАБ-500.
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 17:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщину прибыли эксперты Международного уголовного суда, вместе с украинскими коллегами они на деоккупированных территориях будут расследовать преступления, совершенные армией РФ".