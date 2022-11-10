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Для расследования преступлений РФ на Харьковщине применят 3D mapping

Общество 17:13   10.11.2022
Оксана Горун
Для расследования преступлений РФ на Харьковщине применят 3D mapping

На Харьковщину прибыли эксперты Международного уголовного суда, вместе с украинскими коллегами они на деоккупированных территориях будут расследовать преступления, совершенные армией РФ.

«В начале ноября в Харьковский регион прибыли эксперты из Международного уголовного суда для работы на деоккупированных территориях. Среди них: криминалисты, химические эксперты, эксперты по баллистике, эксперты-картографы и врачи-криминалисты», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Миссия Международного уголовного суда на Харьковщине 2

10 ноября уже совместно с голландскими коллегами харьковские правоохранители побывали в Ольховской громаде, где изучили масштаб разрушений.

Миссия Международного уголовного суда на Харьковщине 3

«В работе международной группы будет использоваться видеомэппинг (3D mapping). Указанная технология позволит сделать 3D-проекцию на поврежденные/разрушенные объекты с учетом их геометрии и месторасположения в пространстве», — сообщили в прокуратуре.

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    • Напомним, сегодня прокуратура опубликовала фото последствий бомбежки армией РФ села на Харьковщине. 9 ноября на него скинули авиабомбы ФАБ-500.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 17:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщину прибыли эксперты Международного уголовного суда, вместе с украинскими коллегами они на деоккупированных территориях будут расследовать преступления, совершенные армией РФ".