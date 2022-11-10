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Для розслідування злочинів РФ на Харківщині застосують 3D mapping

Суспільство 17:13   10.11.2022
Оксана Горун
Для розслідування злочинів РФ на Харківщині застосують 3D mapping

На Харківщину прибули експерти Міжнародного кримінального суду, разом із українськими колегами вони на деокупованих територіях розслідуватимуть злочини, скоєні армією РФ.

“На початку листопада до Харківського регіону прибули експерти з Міжнародного кримінального суду для роботи на деокупованих територіях. Серед них: криміналісти, хімічні експерти, експерти з балістики, експерти-картографи та лікарі-криміналісти”, – повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Місія Міжнародного кримінального суду на Харківщині 2

10 листопада вже спільно з голландськими колегами харківські правоохоронці відвідали Вільхівську громаду, де дослідили масштаб руйнувань.

Місія Міжнародного кримінального суду на Харківщині 3

“У роботі міжнародної групи використовуватиметься відеомеппінг (3D mapping). Зазначена технологія дозволить зробити 3D-проекцію на пошкоджені/зруйновані об’єкти з урахуванням їхньої геометрії та місця розташування у просторі”, – повідомили в прокуратурі.

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    • Нагадаємо, сьогодні прокуратура опублікувала фото наслідків бомбардування армією РФ села на Харківщині. 9 листопада на нього скинули авіабомби ФАБ-500.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 17:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщину прибули експерти Міжнародного кримінального суду, разом із українськими колегами вони на деокупованих територіях розслідуватимуть злочини, скоєні армією РФ".