Для розслідування злочинів РФ на Харківщині застосують 3D mapping
На Харківщину прибули експерти Міжнародного кримінального суду, разом із українськими колегами вони на деокупованих територіях розслідуватимуть злочини, скоєні армією РФ.
“На початку листопада до Харківського регіону прибули експерти з Міжнародного кримінального суду для роботи на деокупованих територіях. Серед них: криміналісти, хімічні експерти, експерти з балістики, експерти-картографи та лікарі-криміналісти”, – повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
10 листопада вже спільно з голландськими колегами харківські правоохоронці відвідали Вільхівську громаду, де дослідили масштаб руйнувань.
“У роботі міжнародної групи використовуватиметься відеомеппінг (3D mapping). Зазначена технологія дозволить зробити 3D-проекцію на пошкоджені/зруйновані об’єкти з урахуванням їхньої геометрії та місця розташування у просторі”, – повідомили в прокуратурі.
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Нагадаємо, сьогодні прокуратура опублікувала фото наслідків бомбардування армією РФ села на Харківщині. 9 листопада на нього скинули авіабомби ФАБ-500.
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Ви читали новину: «Для розслідування злочинів РФ на Харківщині застосують 3D mapping»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 17:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщину прибули експерти Міжнародного кримінального суду, разом із українськими колегами вони на деокупованих територіях розслідуватимуть злочини, скоєні армією РФ".