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Російська армія скинула авіабомби ФАБ-500 на село на Харківщині (фото)

Події 14:21   10.11.2022
Оксана Горун
Російська армія скинула авіабомби ФАБ-500 на село на Харківщині (фото)

Від авіанальоту окупантів постраждало село Сенькове – на березі Оскола у Куп’янському районі, на місці виявили уламки авіабомб ФАБ-500.

Наслідки авіаудару по селу Сенькове Куп’янського району показала пресслужба Харківської обласної прокуратури. За інформацією прокурорів, авіабомби на село скинули 9 листопада.

Знищений авіабомбами сільський клуб на Харківщині

“У селі Сенькове внаслідок авіаударів з боку ЗС РФ 9 листопада повністю зруйновано Будинок культури, пошкоджено господарські будівлі, гаражі, житлові будинки та навчальний заклад. Правоохоронці вилучили уламки від авіабомб ФАБ-500”, – повідомили прокурори.

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    • Слідчі продовжують збирання доказів злочинів армії РФ. Нагадаємо, також у Куп’янському районі ексгумували тіла чотирьох жертв нещодавніх обстрілів.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 14:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від авіанальоту окупантів постраждало село Сенькове – на березі Оскола у Куп’янському районі, на місці виявили уламки авіабомб ФАБ-500".