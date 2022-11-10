Російська армія скинула авіабомби ФАБ-500 на село на Харківщині (фото)

Від авіанальоту окупантів постраждало село Сенькове – на березі Оскола у Куп’янському районі, на місці виявили уламки авіабомб ФАБ-500.

Наслідки авіаудару по селу Сенькове Куп’янського району показала пресслужба Харківської обласної прокуратури. За інформацією прокурорів, авіабомби на село скинули 9 листопада.

“У селі Сенькове внаслідок авіаударів з боку ЗС РФ 9 листопада повністю зруйновано Будинок культури, пошкоджено господарські будівлі, гаражі, житлові будинки та навчальний заклад. Правоохоронці вилучили уламки від авіабомб ФАБ-500”, – повідомили прокурори.

Слідчі продовжують збирання доказів злочинів армії РФ. Нагадаємо, також у Куп’янському районі ексгумували тіла чотирьох жертв нещодавніх обстрілів.