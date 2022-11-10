Російська армія скинула авіабомби ФАБ-500 на село на Харківщині (фото)
Від авіанальоту окупантів постраждало село Сенькове – на березі Оскола у Куп’янському районі, на місці виявили уламки авіабомб ФАБ-500.
Наслідки авіаудару по селу Сенькове Куп’янського району показала пресслужба Харківської обласної прокуратури. За інформацією прокурорів, авіабомби на село скинули 9 листопада.
“У селі Сенькове внаслідок авіаударів з боку ЗС РФ 9 листопада повністю зруйновано Будинок культури, пошкоджено господарські будівлі, гаражі, житлові будинки та навчальний заклад. Правоохоронці вилучили уламки від авіабомб ФАБ-500”, – повідомили прокурори.
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Слідчі продовжують збирання доказів злочинів армії РФ. Нагадаємо, також у Куп’янському районі ексгумували тіла чотирьох жертв нещодавніх обстрілів.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 14:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від авіанальоту окупантів постраждало село Сенькове – на березі Оскола у Куп’янському районі, на місці виявили уламки авіабомб ФАБ-500".