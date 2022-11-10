На Харківщині ексгумували тіла чотирьох жертв російської армії (фото)
Тіла мешканців Куп’янського району, які загинули під час обстрілів окупантів, ексгумували поліцейські та прокурори. Серед убитих окупантами – подружня пара.
“8 листопада в с. Петропавлівка правоохоронці виявили поховання. Під час ексгумації в могилі знайдено трупи подружжя. Їх поховали сусіди. Чоловік і жінка загинули у власному будинку 21 вересня під час ракетних обстрілів окупантів”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Тіла ще двох убитих росіянами мешканців Харківщини виявили у Куп’янську-Вузловому та селі Кучерівка. У Куп’янську-Вузловому на території приватного будинку ексгумували труп чоловіка, який загинув під обстрілом 25 вересня.
У Кучерівці на цвинтарі вилучили тіло похованого місцевого мешканця – без голови та з пошкодженнями кінцівок.
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“Він загинув 31 жовтня від чергового обстрілу російських солдатів”, – наголосили прокурори.
Збір доказів для подальших судових процесів над російськими військовими та їхнім командуванням триває.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 14:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіла мешканців Куп’янського району, які загинули під час обстрілів окупантів, ексгумували поліцейські та прокурори. Серед убитих окупантами – подружня пара".