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На Харківщині ексгумували тіла чотирьох жертв російської армії (фото)

Події 14:08   10.11.2022
Оксана Горун
На Харківщині ексгумували тіла чотирьох жертв російської армії (фото)

Тіла мешканців Куп’янського району, які загинули під час обстрілів окупантів, ексгумували поліцейські та прокурори. Серед убитих окупантами – подружня пара.

“8 листопада в с. Петропавлівка правоохоронці виявили поховання. Під час ексгумації в могилі знайдено трупи подружжя. Їх поховали сусіди. Чоловік і жінка загинули у власному будинку 21 вересня під час ракетних обстрілів окупантів”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Тіла ще двох убитих росіянами мешканців Харківщини виявили у Куп’янську-Вузловому та селі Кучерівка. У Куп’янську-Вузловому на території приватного будинку ексгумували труп чоловіка, який загинув під обстрілом 25 вересня.

На Харківщині ексгумують тіла жертв російських окупантів - Куп'янський район

У Кучерівці на цвинтарі вилучили тіло похованого місцевого мешканця – без голови та з пошкодженнями кінцівок.

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    • “Він загинув 31 жовтня від чергового обстрілу російських солдатів”, – наголосили прокурори.

    Збір доказів для подальших судових процесів над російськими військовими та їхнім командуванням триває.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 14:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіла мешканців Куп’янського району, які загинули під час обстрілів окупантів, ексгумували поліцейські та прокурори. Серед убитих окупантами – подружня пара".