На Харківщині ексгумували тіла чотирьох жертв російської армії (фото)

Тіла мешканців Куп’янського району, які загинули під час обстрілів окупантів, ексгумували поліцейські та прокурори. Серед убитих окупантами – подружня пара.

“8 листопада в с. Петропавлівка правоохоронці виявили поховання. Під час ексгумації в могилі знайдено трупи подружжя. Їх поховали сусіди. Чоловік і жінка загинули у власному будинку 21 вересня під час ракетних обстрілів окупантів”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Тіла ще двох убитих росіянами мешканців Харківщини виявили у Куп’янську-Вузловому та селі Кучерівка. У Куп’янську-Вузловому на території приватного будинку ексгумували труп чоловіка, який загинув під обстрілом 25 вересня.

У Кучерівці на цвинтарі вилучили тіло похованого місцевого мешканця – без голови та з пошкодженнями кінцівок.

“Він загинув 31 жовтня від чергового обстрілу російських солдатів”, – наголосили прокурори.

Збір доказів для подальших судових процесів над російськими військовими та їхнім командуванням триває.