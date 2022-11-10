На Харьковщине эксгумировали тела четырех жертв российской армии (фото)

Тела жителей Купянского района, погибших во время обстрелов оккупантов, эксгумировали полицейские и прокуроры. Среди убитых оккупантами — супружеская пара.

«8 ноября в с. Петропавловка правоохранители обнаружили захоронение. Во время эксгумации в могиле найдены трупы супругов. Их похоронили соседи. Мужчина и женщина погибли в собственном доме 21 сентября во время ракетных обстрелов оккупантов», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Тела еще двоих убитых россиянами жителей Харьковщины обнаружили в Купянске-Узловом и селе Кучеровка. В Купянске-Узловом на территории частного дома эксгумировали труп мужчины, погибшего под обстрелом 25 сентября.

В Кучеровке на кладбище изъяли тело похороненного местного жителя — без головы и с повреждениями конечностей.

«Он погиб 31 октября от очередного обстрела российских солдат», — отметили прокуроры.

Сбор доказательств для дальнейших судебных процессов над российскими военными и их командованием продолжается.