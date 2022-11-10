Live
  • Четверг 10.11.2022
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.75
    • 🟢

На Харьковщине эксгумировали тела четырех жертв российской армии (фото)

Происшествия 14:08   10.11.2022
Оксана Горун
На Харьковщине эксгумировали тела четырех жертв российской армии (фото)

Тела жителей Купянского района, погибших во время обстрелов оккупантов, эксгумировали полицейские и прокуроры. Среди убитых оккупантами — супружеская пара.

«8 ноября в с. Петропавловка правоохранители обнаружили захоронение. Во время эксгумации в могиле найдены трупы супругов. Их похоронили соседи. Мужчина и женщина погибли в собственном доме 21 сентября во время ракетных обстрелов оккупантов», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Тела еще двоих убитых россиянами жителей Харьковщины обнаружили в Купянске-Узловом и селе Кучеровка. В Купянске-Узловом на территории частного дома эксгумировали труп мужчины, погибшего под обстрелом 25 сентября.

На Харьковщине эксгумируют тела жертв российских оккупантов - Купянский район

В Кучеровке на кладбище изъяли тело похороненного местного жителя — без головы и с повреждениями конечностей.

  • Читайте также: Налоговик из Купянска работала на оккупантов: ей грозит пожизненное

    • «Он погиб 31 октября от очередного обстрела российских солдат», — отметили прокуроры.

    Сбор доказательств для дальнейших судебных процессов над российскими военными и их командованием продолжается.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    12:20
    Прокуроры показали последствия ночного обстрела Харьковщины ракетами (фото)
    11:31
    Оружие и наркотики: у жителя Харькова обнаружили «гангстерские» запасы (фото)
    17:25
    Налоговик из Купянска работала на оккупантов: ей грозит пожизненное
    18:18
    Четверо дорожников подорвались на мине на Чугуевщине — прокуратура (фото)
    10:55
    Прокуроры показали X-files оккупантов, обнаруженные на Харьковщине (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине эксгумировали тела четырех жертв российской армии (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 14:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тела жителей Купянского района, погибших во время обстрелов оккупантов, эксгумировали полицейские и прокуроры. Среди убитых оккупантами — супружеская пара".