На Харьковщине эксгумировали тела четырех жертв российской армии (фото)
Тела жителей Купянского района, погибших во время обстрелов оккупантов, эксгумировали полицейские и прокуроры. Среди убитых оккупантами — супружеская пара.
«8 ноября в с. Петропавловка правоохранители обнаружили захоронение. Во время эксгумации в могиле найдены трупы супругов. Их похоронили соседи. Мужчина и женщина погибли в собственном доме 21 сентября во время ракетных обстрелов оккупантов», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Тела еще двоих убитых россиянами жителей Харьковщины обнаружили в Купянске-Узловом и селе Кучеровка. В Купянске-Узловом на территории частного дома эксгумировали труп мужчины, погибшего под обстрелом 25 сентября.
В Кучеровке на кладбище изъяли тело похороненного местного жителя — без головы и с повреждениями конечностей.
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«Он погиб 31 октября от очередного обстрела российских солдат», — отметили прокуроры.
Сбор доказательств для дальнейших судебных процессов над российскими военными и их командованием продолжается.
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 14:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тела жителей Купянского района, погибших во время обстрелов оккупантов, эксгумировали полицейские и прокуроры. Среди убитых оккупантами — супружеская пара".