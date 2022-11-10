Российская армия сбросила авиабомбы ФАБ-500 на село на Харьковщине (фото)
От авианалета оккупантов пострадало село Сеньково — на берегу Оскола в Купянском районе, на месте обнаружили обломки авиабомб ФАБ-500.
Последствия авиаудара по селу Сенького Купянского района показала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. По информации прокуроров, авиабомбы на село скинули 9 ноября.
«В селе Сеньково в результате авиаударов со стороны ВС РФ 9 ноября полностью разрушен Дом культуры, повреждены хозяйственные постройки, гаражи, жилые дома и учебное заведение. Правоохранители изъяли обломки от авиабомб ФАБ-500», — сообщили прокуроры.
Читайте также: В Харькове восстанавливают котельную, в которую прилетела авиабомба (фото)
Следователи продолжают сбор доказательств преступлений армии РФ. Напомним, также в Купянском районе эксгумировали тела четырех жертв недавних обстрелов.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Российская армия сбросила авиабомбы ФАБ-500 на село на Харьковщине (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 14:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От авианалета оккупантов пострадало село Сеньково — на берегу Оскола в Купянском районе, на месте обнаружили обломки авиабомб ФАБ-500".