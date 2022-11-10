Российская армия сбросила авиабомбы ФАБ-500 на село на Харьковщине (фото)

От авианалета оккупантов пострадало село Сеньково — на берегу Оскола в Купянском районе, на месте обнаружили обломки авиабомб ФАБ-500.

Последствия авиаудара по селу Сенького Купянского района показала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. По информации прокуроров, авиабомбы на село скинули 9 ноября.

«В селе Сеньково в результате авиаударов со стороны ВС РФ 9 ноября полностью разрушен Дом культуры, повреждены хозяйственные постройки, гаражи, жилые дома и учебное заведение. Правоохранители изъяли обломки от авиабомб ФАБ-500», — сообщили прокуроры.

Следователи продолжают сбор доказательств преступлений армии РФ. Напомним, также в Купянском районе эксгумировали тела четырех жертв недавних обстрелов.