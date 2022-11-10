Live
  • Четверг 10.11.2022
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.75
    • 🟢

Российская армия сбросила авиабомбы ФАБ-500 на село на Харьковщине (фото)

Происшествия 14:21   10.11.2022
Оксана Горун
Российская армия сбросила авиабомбы ФАБ-500 на село на Харьковщине (фото)

От авианалета оккупантов пострадало село Сеньково — на берегу Оскола в Купянском районе, на месте обнаружили обломки авиабомб ФАБ-500.

Последствия авиаудара по селу Сенького Купянского района показала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. По информации прокуроров, авиабомбы на село скинули 9 ноября.

Уничтоженный авиабомбами сельський клуб на Харьковщине

«В селе Сеньково в результате авиаударов со стороны ВС РФ 9 ноября полностью разрушен Дом культуры, повреждены хозяйственные постройки, гаражи, жилые дома и учебное заведение. Правоохранители изъяли обломки от авиабомб ФАБ-500», — сообщили прокуроры.

  • Читайте также: В Харькове восстанавливают котельную, в которую прилетела авиабомба (фото)

    • Следователи продолжают сбор доказательств преступлений армии РФ. Напомним, также в Купянском районе эксгумировали тела четырех жертв недавних обстрелов.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    12:20
    Прокуроры показали последствия ночного обстрела Харьковщины ракетами (фото)
    11:31
    Оружие и наркотики: у жителя Харькова обнаружили «гангстерские» запасы (фото)
    08:40
    Синегубов сообщил об одном раненом за сутки на Харьковщине
    07:21
    Обстрелы Харьковщины: под ударом были 8 населенных пунктов
    18:27
    На Харьковщине армия РФ обстреляла Купянщину и применила беспилотник — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Российская армия сбросила авиабомбы ФАБ-500 на село на Харьковщине (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 14:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От авианалета оккупантов пострадало село Сеньково — на берегу Оскола в Купянском районе, на месте обнаружили обломки авиабомб ФАБ-500".