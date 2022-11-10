Из Харькова в Изюм запустили полноценные электрички, а не рельсовые автобусы

10 ноября по маршруту Харьков — Изюм поехали полноценные электропоезда вместо рельсовых автобусов, которые курсировали с 10 октября.

Это стало возможным благодаря завершению восстановления инфраструктуры и ремонта контактной сети, пишет «Укрзалізниця».

«Замена рельсовых автобусов на электропоезда позволила увеличить количество мест для пассажиров. Кроме того, на этот маршрут «Укрзалізниця» поставила один из капитально отремонтированных на собственных мощностях уже во время полномасштабной войны электропоездов», — пояснили в компании.

Сообщение по этому маршруту обеспечивается двумя парами поездов:

— №6403 Харьков-Пас — Изюм (отправление из Харькова в 7:00, прибытие в Изюм в 10:54); №6404 Изюм — Харьков-Пас (отправление из Изюма в 16:53, прибытие в Харьков в 20:48);

— №6426 Изюм — Харьков-Левада (отправление из Изюма в 11:10, прибытие в Харьков в 15:29); №6427 Харьков-Левада — Изюм (отправление из Харькова в 11:58, прибытие в Изюм в 16:37).

Напомним, что железнодорожное сообщение между Харьковом и Изюмом было восстановлено 10 октября.