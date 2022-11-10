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З Харкова до Ізюма запустили повноцінні електрички, а не рейкові автобуси

Суспільство 21:23   10.11.2022
Елена Нагорная
З Харкова до Ізюма запустили повноцінні електрички, а не рейкові автобуси

10 листопада маршрутом Харків – Ізюм поїхали повноцінні електропоїзди замість рейкових автобусів, які курсували близько місяця.

Це стало можливим завдяки завершенню відновлення інфраструктури та ремонту контактної мережі, пише Укрзалізниця.

“Заміна рейкових автобусів на електропоїзди дозволила збільшити кількість місць для пасажирів. Крім того, на цей маршрут Укрзалізниця поставила один з капітально відремонтованих на власних потужностях вже під час повномасштабної війни електропоїздів”, – пояснили у компанії.

Сполучення цим маршрутом забезпечується двома парами поїздів:

– №6403 Харків-Пас – Ізюм (відправлення з Харкова о 7:00, прибуття в Ізюм о 10:54); №6404 Ізюм – Харків-Пас (відправлення з Ізюма о 16:53, прибуття в Харків о 20:48);

– №6426 Ізюм – Харків-Левада (відправлення з Ізюма о 11:10, прибуття в Харків о 15:29); №6427 Харків-Левада – Ізюм (відправлення з Харкова об 11:58, прибуття в Ізюм о 16:37).

Нагадаємо, що залізничне сполучення між Харковом та Ізюмом було відновлено 10 жовтня.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 21:23;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 листопада маршрутом Харків – Ізюм поїхали повноцінні електропоїзди замість рейкових автобусів, які курсували близько місяця.".