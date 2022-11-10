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Ночью Харьковщина оказалась под ракетным обстрелом — ГСЧС (фото)

Происшествия 08:31   10.11.2022
Оксана Горун
Ночью Харьковщина оказалась под ракетным обстрелом — ГСЧС (фото)

В результате обстрела произошел масштабный пожар в Купянском районе, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В 23:22 в результате ракетного обстрела в Купянском районе произошел пожар в магазине. Горела крыша на площади 500 кв. м. Пострадавших нет. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 4 единицы техники и 19 человек личного состава», — сообщили в сводке ГСЧС.

Ночной пожар в Купянске 10 ноября

За сутки на Харьковщине произошло три пожара из-за вражеских обстрелов. Два — в Купянском районе и один — в Чугуевском.

Ночной пожар в Купянске 10 ноября 2

«Горели хозяйственные постройки и крыша магазина», — отметили спасатели.

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    • В целом в регионе за сутки случилось девять пожаров. Остальные шесть — по причинам, не связанным с боевыми действиями.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 08:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела произошел масштабный пожар в Купянском районе, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".