Ночью Харьковщина оказалась под ракетным обстрелом — ГСЧС (фото)

В результате обстрела произошел масштабный пожар в Купянском районе, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В 23:22 в результате ракетного обстрела в Купянском районе произошел пожар в магазине. Горела крыша на площади 500 кв. м. Пострадавших нет. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 4 единицы техники и 19 человек личного состава», — сообщили в сводке ГСЧС.

За сутки на Харьковщине произошло три пожара из-за вражеских обстрелов. Два — в Купянском районе и один — в Чугуевском.

«Горели хозяйственные постройки и крыша магазина», — отметили спасатели.

В целом в регионе за сутки случилось девять пожаров. Остальные шесть — по причинам, не связанным с боевыми действиями.