Ночью Харьковщина оказалась под ракетным обстрелом — ГСЧС (фото)
В результате обстрела произошел масштабный пожар в Купянском районе, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«В 23:22 в результате ракетного обстрела в Купянском районе произошел пожар в магазине. Горела крыша на площади 500 кв. м. Пострадавших нет. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 4 единицы техники и 19 человек личного состава», — сообщили в сводке ГСЧС.
За сутки на Харьковщине произошло три пожара из-за вражеских обстрелов. Два — в Купянском районе и один — в Чугуевском.
«Горели хозяйственные постройки и крыша магазина», — отметили спасатели.
Читайте также: В Ковшаровке на Харьковщине под завалами 5-этажки нашли тело женщины (фото)
В целом в регионе за сутки случилось девять пожаров. Остальные шесть — по причинам, не связанным с боевыми действиями.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ночью Харьковщина оказалась под ракетным обстрелом — ГСЧС (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 08:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела произошел масштабный пожар в Купянском районе, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".