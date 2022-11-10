Вночі Харківщина опинилася під ракетним обстрілом – ДСНС (фото)
Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа в Куп’янському районі, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
“О 23:22 внаслідок ракетного обстрілу в Куп’янському районі сталася пожежа в магазині. Горів дах на площі 500 кв. м. Постраждалих немає. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 4 одиниці техніки та 19 осіб особового складу”, – повідомили у зведенні ДСНС.
За добу на Харківщині сталося три пожежі через ворожі обстріли. Дві – в Куп’янському районі та одна – в Чугуївському.
“Горіли господарські споруди та дах магазину”, – зазначили рятувальники.
Читайте також: На Харківщині через обстріл горів приватний будинок
Загалом у регіоні за добу трапилося дев’ять пожеж. Інші шість – з причин, що не пов’язані з бойовими діями.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Вночі Харківщина опинилася під ракетним обстрілом – ДСНС (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 08:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа в Куп’янському районі, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області".