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Вночі Харківщина опинилася під ракетним обстрілом – ДСНС (фото)

Події 08:31   10.11.2022
Оксана Горун
Вночі Харківщина опинилася під ракетним обстрілом – ДСНС (фото)

Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа в Куп’янському районі, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

“О 23:22 внаслідок ракетного обстрілу в Куп’янському районі сталася пожежа в магазині. Горів дах на площі 500 кв. м. Постраждалих немає. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 4 одиниці техніки та 19 осіб особового складу”, – повідомили у зведенні ДСНС.

Нічна пожежа у Куп'янську 10 листопада

За добу на Харківщині сталося три пожежі через ворожі обстріли. Дві – в Куп’янському районі та одна – в Чугуївському.

Нічна пожежа у Куп'янську 10 листопада 2

“Горіли господарські споруди та дах магазину”, – зазначили рятувальники.

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    • Загалом у регіоні за добу трапилося дев’ять пожеж. Інші шість – з причин, що не пов’язані з бойовими діями.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 08:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа в Куп’янському районі, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області".