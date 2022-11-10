Вночі Харківщина опинилася під ракетним обстрілом – ДСНС (фото)

Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа в Куп’янському районі, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

“О 23:22 внаслідок ракетного обстрілу в Куп’янському районі сталася пожежа в магазині. Горів дах на площі 500 кв. м. Постраждалих немає. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 4 одиниці техніки та 19 осіб особового складу”, – повідомили у зведенні ДСНС.

За добу на Харківщині сталося три пожежі через ворожі обстріли. Дві – в Куп’янському районі та одна – в Чугуївському.

“Горіли господарські споруди та дах магазину”, – зазначили рятувальники.

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Загалом у регіоні за добу трапилося дев’ять пожеж. Інші шість – з причин, що не пов’язані з бойовими діями.