Прокуроры показали последствия ночного обстрела Харьковщины ракетами (фото)
Фото уничтоженного обстрелом здания в Купянске опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
«9 ноября российские военные нанесли ракетный удар по центральной части г. Купянска. В результате обстрела произошел пожар магазина площадью 500 кв. метров. Охранник получил ранение. Предварительно враг выпустил по городу ракету типа С-300», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Также прокуроры сообщили о том, что под обстрел попал Волчанск. Там пострадал инфраструктурный объект.
Читайте также: Заправлял машины рашистов. Под Харьковом обнаружили коллаборанта
Досудебные расследования начали по фактам нарушения законов и обычаев войны. На местах обстрелов собрали вещдоки.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Прокуроры показали последствия ночного обстрела Харьковщины ракетами (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 12:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото уничтоженного обстрелом здания в Купянске опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры".