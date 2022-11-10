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Прокуроры показали последствия ночного обстрела Харьковщины ракетами (фото)

Происшествия 12:20   10.11.2022
Оксана Горун
Прокуроры показали последствия ночного обстрела Харьковщины ракетами (фото)

Фото уничтоженного обстрелом здания в Купянске опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«9 ноября российские военные нанесли ракетный удар по центральной части г. Купянска. В результате обстрела произошел пожар магазина площадью 500 кв. метров. Охранник получил ранение. Предварительно враг выпустил по городу ракету типа С-300», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Последствия обстрела Харьковщины ночью 10 ноября - Купянск

Также прокуроры сообщили о том, что под обстрел попал Волчанск. Там пострадал инфраструктурный объект.

Осколки на месте обстрела Купянска 10 ноября

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    • Досудебные расследования начали по фактам нарушения законов и обычаев войны. На местах обстрелов собрали вещдоки.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 12:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото уничтоженного обстрелом здания в Купянске опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры".