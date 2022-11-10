Прокуроры показали последствия ночного обстрела Харьковщины ракетами (фото)

Фото уничтоженного обстрелом здания в Купянске опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«9 ноября российские военные нанесли ракетный удар по центральной части г. Купянска. В результате обстрела произошел пожар магазина площадью 500 кв. метров. Охранник получил ранение. Предварительно враг выпустил по городу ракету типа С-300», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также прокуроры сообщили о том, что под обстрел попал Волчанск. Там пострадал инфраструктурный объект.

Досудебные расследования начали по фактам нарушения законов и обычаев войны. На местах обстрелов собрали вещдоки.