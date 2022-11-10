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Прокурори показали наслідки нічного обстрілу Харківщини ракетами (фото)

Події 12:20   10.11.2022
Оксана Горун
Прокурори показали наслідки нічного обстрілу Харківщини ракетами (фото)

Фото знищеної обстрілом будівлі у Куп’янську опублікувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“9 листопада російські військові завдали ракетного удару по центральній частині м. Куп’янська. Внаслідок обстрілу сталася пожежа магазину площею 500 кв. метрів. Охоронець отримав поранення. Попередньо ворог випустив по місту ракету типу С-300”, – повідомили у пресслужбі прокуратури.

Наслідки обстрілу Харківщини вночі 10 листопада - Куп'янськ

Також прокурори повідомили, що під обстріл потрапив Вовчанськ. Там постраждав інфраструктурний об’єкт.

Осколки на місці обстрілу Куп'янська 10 листопада

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    • Досудові розслідування розпочали за фактами порушення законів та звичаїв війни. На місцях обстрілів зібрали речові докази.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 12:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото знищеної обстрілом будівлі у Куп’янську опублікувала пресслужба Харківської обласної прокуратури".