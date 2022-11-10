Прокурори показали наслідки нічного обстрілу Харківщини ракетами (фото)
Фото знищеної обстрілом будівлі у Куп’янську опублікувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
“9 листопада російські військові завдали ракетного удару по центральній частині м. Куп’янська. Внаслідок обстрілу сталася пожежа магазину площею 500 кв. метрів. Охоронець отримав поранення. Попередньо ворог випустив по місту ракету типу С-300”, – повідомили у пресслужбі прокуратури.
Також прокурори повідомили, що під обстріл потрапив Вовчанськ. Там постраждав інфраструктурний об’єкт.
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Досудові розслідування розпочали за фактами порушення законів та звичаїв війни. На місцях обстрілів зібрали речові докази.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 12:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото знищеної обстрілом будівлі у Куп’янську опублікувала пресслужба Харківської обласної прокуратури".