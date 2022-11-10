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Синегубов сообщил об одном раненом за сутки на Харьковщине

Происшествия 08:40   10.11.2022
Оксана Горун
Синегубов сообщил об одном раненом за сутки на Харьковщине

Пострадавший — 36-летний житель Купянска, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«В Купянске в результате обстрела произошел пожар в здании магазина. С ранением госпитализирован 36-летний житель Купянска», — написал Синегубов в telegram.

Ранее в ГСЧС заявили, что Купянск нынешней ночью оказался под ракетным обстрелом.

По информации Синегубова, россияне обстреливали в основном населенные пункты, которые находятся у границы и линии столкновения.

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    • «В частности, были обстреляны города Купянск и Волчанск, пгт Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В Волчанске поврежден инфраструктурный объект», — отметил глава ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 08:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пострадавший — 36-летний житель Купянска, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов".