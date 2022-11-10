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Синєгубов повідомив про одного пораненого за добу на Харківщині

Події 08:40   10.11.2022
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про одного пораненого за добу на Харківщині

Постраждалий – 36-річний мешканець Куп’янська, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У Куп’янську внаслідок обстрілу сталася пожежа в будівлі магазину. З пораненням госпіталізовано 36-річного мешканця Куп’янська”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Раніше в ДСНС заявили, що Куп’янськ цієї ночі опинився під ракетним обстрілом.

За інформацією Синєгубова, росіяни обстрілювали в основному населені пункти, що знаходяться біля кордону та лінії зіткнення.

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    • “Зокрема, були обстріляні міста Куп’янськ та Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів. У Вовчанську пошкоджено інфраструктурний об’єкт”, – зазначив голова ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 08:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Постраждалий – 36-річний мешканець Куп’янська, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов".