Синєгубов повідомив про одного пораненого за добу на Харківщині
Постраждалий – 36-річний мешканець Куп’янська, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“У Куп’янську внаслідок обстрілу сталася пожежа в будівлі магазину. З пораненням госпіталізовано 36-річного мешканця Куп’янська”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Раніше в ДСНС заявили, що Куп’янськ цієї ночі опинився під ракетним обстрілом.
За інформацією Синєгубова, росіяни обстрілювали в основному населені пункти, що знаходяться біля кордону та лінії зіткнення.
Читайте також: Обстріли Харківщини: під ударом було 8 населених пунктів
“Зокрема, були обстріляні міста Куп’янськ та Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів. У Вовчанську пошкоджено інфраструктурний об’єкт”, – зазначив голова ХОВА.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов повідомив про одного пораненого за добу на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 08:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Постраждалий – 36-річний мешканець Куп’янська, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов".