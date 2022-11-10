Туман не отступает: в Харькове возможен гололед
Ночью и утром 11 ноября в южных, восточных и большинстве центральных областей прогнозируется туман.
Ожидается, что видимость составит до 200-500 метров. Таким явлениям присвоен І уровень опасности, желтый, пишет Укргидрометцентр.
По информации Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, на территории Харькова и области 11 ноября — облачно с прояснениями.
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В Харькове — без существенных осадков, ночью около 0, днем 5-7 градусов тепла. Ночью и утром — слабый гололед.
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 20:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью и утром 11 ноября в южных, восточных и большинстве центральных областей прогнозируется туман.".