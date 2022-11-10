Туман не отступает: в Харькове возможен гололед

Ночью и утром 11 ноября в южных, восточных и большинстве центральных областей прогнозируется туман.

Ожидается, что видимость составит до 200-500 метров. Таким явлениям присвоен І уровень опасности, желтый, пишет Укргидрометцентр.

По информации Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, на территории Харькова и области 11 ноября — облачно с прояснениями.

В Харькове — без существенных осадков, ночью около 0, днем 5-7 градусов тепла. Ночью и утром — слабый гололед.