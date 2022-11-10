Туман не відступає: у Харкові можлива ожеледиця

Вночі та вранці 11 листопада у південних, східних та більшості центральних областей прогнозується туман.

Очікується, що видимість становитиме до 200-500 метрів. Таким явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий, пише Укргідрометцентр.

За інформацією Харківського регіонального центру з гідрометеорології, на території Харкова та області 11 листопада – хмарно із проясненнями.

У Харкові без істотних опадів, вночі близько 0, вдень 5-7 градусів тепла. Вночі та вранці – слабка ожеледиця.