Туман не відступає: у Харкові можлива ожеледиця
Вночі та вранці 11 листопада у південних, східних та більшості центральних областей прогнозується туман.
Очікується, що видимість становитиме до 200-500 метрів. Таким явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий, пише Укргідрометцентр.
За інформацією Харківського регіонального центру з гідрометеорології, на території Харкова та області 11 листопада – хмарно із проясненнями.
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У Харкові без істотних опадів, вночі близько 0, вдень 5-7 градусів тепла. Вночі та вранці – слабка ожеледиця.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 20:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі та вранці 11 листопада у південних, східних та більшості центральних областей прогнозується туман.".