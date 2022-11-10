В городе на Харьковщине завтра свет отключат почти на весь день (график)

В мэрии Люботина сообщили об отключении электричества на ряде улиц практически на целый день — с 9 утра до 17:00 11 ноября.

О причинах настолько длительного обесточивания в мэрии не сообщили, однако указано, что отключение — плановое.

Без электричества завтра будут жители следующих улиц Люботина:

— Харьковский р-н, г.Люботин, в-дГризодубовой, д.1;

— Харьковский р-н, г.Люботин, в-дМатросова д.1; д.3; д.4; д.5; д.6; д.8;

— Харьковский р-н, г.Люботин, ул.Гавенко д.40/1А; д.42; д.44; д.46; д.47; д.48; д.49; д.49А; д.50; д.51; д.54; д.56;

— Харьковский р-н, г.Люботин, ул.Гризодубовой д.12; д.13; д.14; д.14А; д.15; д.16; д.17; д.18; д.2; д.3; д.5; д.6; д.7; д.8/10; д.9/8;

— Харьковский р-н, г.Люботин, ул.Гражданская, д.37;

— Харьковский р-н, г.Люботин, ул.Матросова д.11; д.13; д.14; д.15; д.16; д.17; д.18/6; д.19; д.20; д.21; д.22; д.23; д.24; д.5; д.7; д.7/14;

— Харьковский р-н, г.Люботин, ул.Чепиги д.2; д.3;

— Харьковский р-н, г.Люботин, пер.Гризодубовой д.1; д.11/9; д.12; д.1А; д.1Б; б.3; д.4; д.5/10; д.6; д.7; д.7А; д.7Б; д.8; д.9;

— Харьковский р-н, г.Люботин, пер.Матросова д.1; д.10; д.2; д.3; д.8/2.

Напомним, в «Укрэнерго» сообщили, что сегодня, 10 ноября, на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений. Аварийно отключать свет не планируют. При этом энергетики не внесли Харьковскую область в перечень регионов, которые ожидают максимальные ограничения энергопотребления.