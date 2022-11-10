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У місті на Харківщині завтра світло відключать майже на весь день (графік)

Суспільство 09:10   10.11.2022
Оксана Горун
У місті на Харківщині завтра світло відключать майже на весь день (графік)

У мерії Люботина повідомили про відключення електрики на низці вулиць практично на цілий день – з 9 ранку до 17:00 11 листопада.

Про причини настільки тривалого знеструмлення в мерії не повідомили, проте зазначено, що відключення – планове.

Без електрики завтра, 11 листопада, будуть мешканці наступних вулиць Люботина:

– Харківський р-н, м.Люботин, в-дГризодубової б.1;
– Харківський р-н, м.Люботин, в-дМатросова б.1; б.3; б.4; б.5; б.6; б.8;
– Харківський р-н, м.Люботин, вул.Гавенка б.40/1А; б.42; б.44; б.46; б.47; б.48; б.49; б.49А; б.50; б.51; б.54; б.56;
– Харківський р-н, м.Люботин, вул.Гризодубової б.12; б.13; б.14; б.14А; б.15; б.16; б.17; б.18; б.2; б.3; б.5; б.6; б.7; б.8/10; б.9/8;
– Харківський р-н, м.Люботин, вул.Громадянська б.37;
– Харківський р-н, м.Люботин, вул.Матросова б.11; б.13; б.14; б.15; б.16; б.17; б.18/6; б.19; б.20; б.21; б.22; б.23; б.24; б.5; б.7; б.7/14;
– Харківський р-н, м.Люботин, вул.Чепиги б.2; б.3;
– Харківський р-н, м.Люботин, пров.Гризодубової б.1; б.11/9; б.12; б.1А; б.1Б; б.3; б.4; б.5/10; б.6; б.7; б.7А; б.7Б; б.8; б.9;
– Харківський р-н, м.Люботин, пров.Матросова б.1; б.10; б.2; б.3; б.8/2

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    • Нагадаємо, в “Укренерго” повідомили, що сьогодні, 10 листопада, на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень. Аварійно вимикати світло не планують. При цьому енергетики не внесли Харківську область до переліку регіонів, на які очікують максимальні обмеження енергоспоживання.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Ви читали новину: «У місті на Харківщині завтра світло відключать майже на весь день (графік)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 09:10;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії Люботина повідомили про відключення електрики на низці вулиць практично на цілий день – з 9 ранку до 17:00 11 листопада".