В пятницу и субботу харьковский троллейбус будет ходить по-другому
11 и 12 ноября троллейбус №11 в Харькове изменит маршрут. Движение будет запрещено по ряду центральных улиц ежедневно с 9:00 до 15:00.
Это связано с ремонтом контактной сети, сообщают в пресс-службе городского совета.
Движение будет запрещено по спуску Соборному, ул. Университетской, от спуска Соборного до пер. Спартаковского, пер. Спартаковскому, пл. Конституции, от пер. Спартаковского до пл. Павловской, пл. Павловской, от пл. Конституции до пл. Сергеевской, и по пл. Сергеевской.
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В это время троллейбус №11 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «пр. Дзюбы» — пр. Ново-Баварский — ул. Китаенко — пр. Любови Малой — ул. Плановая — ул. Семинарская — ул. Большая Гончаровская — пер. Симферопольский — ул. Конева — ул. Малиновского — ул. Благовещенская — пл. Благовещенская — ул. Коцарская — ул. Малиновского — ул. Конева — пер. Симферопольский — ул. Большая Гончаровская — ул. Семинарская — пр. Любови Малой — ул. Китаенко — пр. Ново-Баварский — разворотный круг «пр. Дзюбы».
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 20:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 и 12 ноября троллейбус №11 в Харькове изменит маршрут. Движение будет запрещено по ряду центральных улиц ежедневно с 9:00 до 15:00.".