У п’ятницю та суботу харківський тролейбус ходитиме по-іншому

11 та 12 листопада тролейбус №11 у Харкові змінить маршрут. Рух буде заборонено низкою центральних вулиць щодня з 9:00 до 15:00.

Це пов’язано із ремонтом контактної мережі, повідомляють у пресслужбі міської ради.

Рух буде заборонено по узвозу Соборному, вул. Університетській, від узвозу Соборного до пров. Спартаківського, пров. Спартаківському, пл. Конституції, від пров. Спартаківського до пл. Павлівської, пл. Павлівській, від пл. Конституції до пл. Сергіївської, та по пл. Сергіївській.

У цей час тролейбус №11 курсуватиме так: розворотне коло «пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – пров. Сімферопольський – вул. Конєва – вул. Малинівського – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Малинівського – вул. Конєва – пров. Сімферопольський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «пр. Дзюби».