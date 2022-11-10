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У Харкові з’явилися перші чеські трамваї та автобуси (фото)

Суспільство 15:59   10.11.2022
Оксана Горун
У Харкові з’явилися перші чеські трамваї та автобуси (фото) Фото: Харківська міска рада

У Харкові на маршрути вийшов транспорт, який передали партнери з Чехії.

Місто у вигляді допомоги отримало з Чехії близько 20 трамваїв та 7 містких подовжених автобусів. Ця техніка вже почала виходити на маршрути. Але поки що не вся. Трамвай запустили на 20-й маршрут, два автобуси – на 263-й.

“Ми щотижня випускатимемо на маршрути нові трамваї. Загалом у місті курсуватиме близько 20 трамваїв з Чехії”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Новий трамвай із Чехії вийшов на маршрут у Харкові

При цьому, за його словами, навіть такої кількості трамваїв, які подарували Харкову, не достатньо, щоб замінити транспорт, знищений російськими обстрілами. У Харкові не підлягають відновленню 36 трамваїв, а всього пошкоджено 140.

Новий трамвай із Чехії вийшов на маршрут у Харкові

Нові 18-метрові автобуси вже курсують між Клочківською та 602-м мікрорайоном – 263-м маршрутом.

У Харкові на маршрути вийшли нові автобуси з Чехії 2

“Ми отримали від наших міст-партнерів два великі автобуси фірми “SOLARIS”. Вони дуже зручні, комфортні, з м’якою ходою та місткістю 150 осіб, що дозволяє пустити їх на великі магістральні маршрути. Крім того, у нас є ще менші автобуси. Ми сертифікували ці автобуси, бо таких в Україні ніколи не було, і тепер вони виходять на маршрути”, – пояснив Терехов.

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    • Нагадаємо, нещодавно мер пообіцяв, що на Північну Салтівку пустять додаткові автобуси.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Ви читали новину: «У Харкові з’явилися перші чеські трамваї та автобуси (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 15:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на маршрути вийшов транспорт, який передали партнери з Чехії".