В Харькове появились первые чешские трамваи и автобусы (фото)
В Харькове на маршруты вышел транспорт, который передали партнеры из Чехии.
Город в виде помощи получил из Чехии около 20 трамваев и 7 вместительных удлинненных автобусов. Эта техника уже начала выходить на маршруты. Но пока не вся. Трамвай запустили на 20-й маршрут, два автобуса — на 263-й.
«Мы будем еженедельно выпускать на маршруты новые трамваи. В общей сложности в городе будет курсировать около 20 трамваев из Чехии», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
При этом, по его словам, даже такого количества подаренных трамваев Харькову не достаточно, чтобы заменить транспорт, уничтоженный российскими обстрелами. В Харькове не подлежат восстановлению 36 трамваев, а всего повреждены 140.
Новые 18-метровые автобусы уже курсируют между Клочковской и 602-м микрорайоном — по 263 маршруту.
«Мы получили от наших городов-партнеров два больших автобуса фирмы «SOLARIS». Они очень удобны, комфортны, с мягкой походкой и емкостью 150 человек, что позволяет пустить их на большие магистральные маршруты. Кроме того, у нас есть еще меньшие автобусы. Мы сертифицировали эти автобусы, потому что таких в Украине никогда не было, и теперь они выходят на маршруты», – пояснил Терехов.
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Напомним, недавно мэр пообещал, что на Северную Салтовку пустят дополнительные автобусы.
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 15:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на маршруты вышел транспорт, который передали партнеры из Чехии".