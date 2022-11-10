В Харькове появились первые чешские трамваи и автобусы (фото)

В Харькове на маршруты вышел транспорт, который передали партнеры из Чехии.

Город в виде помощи получил из Чехии около 20 трамваев и 7 вместительных удлинненных автобусов. Эта техника уже начала выходить на маршруты. Но пока не вся. Трамвай запустили на 20-й маршрут, два автобуса — на 263-й.

«Мы будем еженедельно выпускать на маршруты новые трамваи. В общей сложности в городе будет курсировать около 20 трамваев из Чехии», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

При этом, по его словам, даже такого количества подаренных трамваев Харькову не достаточно, чтобы заменить транспорт, уничтоженный российскими обстрелами. В Харькове не подлежат восстановлению 36 трамваев, а всего повреждены 140.

Новые 18-метровые автобусы уже курсируют между Клочковской и 602-м микрорайоном — по 263 маршруту.

«Мы получили от наших городов-партнеров два больших автобуса фирмы «SOLARIS». Они очень удобны, комфортны, с мягкой походкой и емкостью 150 человек, что позволяет пустить их на большие магистральные маршруты. Кроме того, у нас есть еще меньшие автобусы. Мы сертифицировали эти автобусы, потому что таких в Украине никогда не было, и теперь они выходят на маршруты», – пояснил Терехов.

Напомним, недавно мэр пообещал, что на Северную Салтовку пустят дополнительные автобусы.