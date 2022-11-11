Бригада «скорой» спасла жизнь 56-летней харьковчанке

Женщина была в состоянии клинической смерти, но медики «скорой» успешно ее реанимировали.

О спасении жительницы Харькова сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Жизнь 56-летней харьковчанки была спасена 09.11.22 г. благодаря проведению бригадой ЭМД 413 в составе фельдшера Дмитрия Бутенко, медсестры Антоны Фиголь и водителя Евгения Сукова успешных реанимационных мероприятий», — сообщили на странице Центра в facebook.

Причиной клинической смерти женщины, по информации медиков, стали эмболия и тромбоз артерий.

Напомним, харьковская «скорая» продолжала работать во всех районах области даже во время оккупации. Как это удалось, в интервью МГ «Объектив» рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.