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Бригада “швидкої” врятувала життя 56-річній харків’янці

Події 12:02   11.11.2022
Оксана Горун
Бригада “швидкої” врятувала життя 56-річній харків’янці

Жінка була у стані клінічної смерті, але медики “швидкої” успішно її реанімували.

Про порятунок мешканки Харкова повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

“Життя 56-річної харків’янки було врятовано 09.11.22 р. завдяки проведенню бригадою ЕМД 413 у складі фельдшера Дмитра Бутенка, медсестри Антони Фіголь та водія Євгена Сукова успішних реанімаційних заходів”, – повідомили на сторінці Центру в фейсбуці.

Причиною клінічної смерті жінки, за інформацією медиків, стали емболія та тромбоз артерій.

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    • Нагадаємо, харківська “швидка” продовжувала працювати в усіх районах області навіть під час окупації. Як це вдалося, в інтерв’ю МГ “Об’єктив” розповів директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • Ви читали новину: «Бригада “швидкої” врятувала життя 56-річній харків’янці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 12:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінка була у стані клінічної смерті, але медики “швидкої” успішно її реанімували".