Бригада “швидкої” врятувала життя 56-річній харків’янці

Жінка була у стані клінічної смерті, але медики “швидкої” успішно її реанімували.

Про порятунок мешканки Харкова повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

“Життя 56-річної харків’янки було врятовано 09.11.22 р. завдяки проведенню бригадою ЕМД 413 у складі фельдшера Дмитра Бутенка, медсестри Антони Фіголь та водія Євгена Сукова успішних реанімаційних заходів”, – повідомили на сторінці Центру в фейсбуці.

Причиною клінічної смерті жінки, за інформацією медиків, стали емболія та тромбоз артерій.

Нагадаємо, харківська “швидка” продовжувала працювати в усіх районах області навіть під час окупації. Як це вдалося, в інтерв’ю МГ “Об’єктив” розповів директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.