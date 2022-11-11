Бригада “швидкої” врятувала життя 56-річній харків’янці
Жінка була у стані клінічної смерті, але медики “швидкої” успішно її реанімували.
Про порятунок мешканки Харкова повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
“Життя 56-річної харків’янки було врятовано 09.11.22 р. завдяки проведенню бригадою ЕМД 413 у складі фельдшера Дмитра Бутенка, медсестри Антони Фіголь та водія Євгена Сукова успішних реанімаційних заходів”, – повідомили на сторінці Центру в фейсбуці.
Причиною клінічної смерті жінки, за інформацією медиків, стали емболія та тромбоз артерій.
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Нагадаємо, харківська “швидка” продовжувала працювати в усіх районах області навіть під час окупації. Як це вдалося, в інтерв’ю МГ “Об’єктив” розповів директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 12:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінка була у стані клінічної смерті, але медики “швидкої” успішно її реанімували".